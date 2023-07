Lettini prendisole, sdraio e amache, le migliori idee per la zona relax in giardino

L'arredamento per il relax all'aperto riveste un ruolo essenziale se si vuole creare un ambiente accogliente e confortevole negli spazi esterni della propria abitazione. Che si disponga di un giardino, un balcone, un patio o una terrazza, è importante scegliere le idee per la zona relax in giardino e fare una scelta oculata degli elementi che permettano di godere appieno del proprio spazio all'aperto.

Spazio

Prima di passare in rassegna alcune idee per la zona relax in giardino è importante valutare bene lo spazio che si ha disposizione. Quindi si potrebbe procedere a misurare le dimensioni dell'area esterna considerando l'ampiezza del tuo patio, balcone o giardino. Questo accorgimento aiuterà a capire quante sedute, tavolini o complementi d'arredo si possono andare a inserire in quel contesto senza appesantire eccessivamente l’area anche visivamente.

Materiali

Dal momento che l'arredamento per il relax all’aperto e i complementi d’arredo degli spazi esterni sono esposti agli agenti atmosferici, è essenziale selezionare materiali resistenti alle intemperie. Occorre dunque scegliere pezzi, accessori e mobili realizzati con materiali resistenti e duraturi come alluminio, legno trattato, plastica intrecciata e rattan sintetico, capaci di resistere al sole, alla pioggia e all'umidità senza deteriorarsi.

Comfort

Le idee per la zona relax del giardino dovrebbero includere elementi che offrano comfort e praticità. Si potrebbe dunque pensare a sedie, poltroncine e chaise-longue regolabili con cuscini imbottiti. Sarebbe bene pensare anche l’aggiunta di ombrelloni o tende parasole per proteggersi dal sole durante le giornate più calde. In generale è opportuno orientarsi su mobili leggeri e facilmente trasportabili, che consentano di riorganizzare agevolmente il tuo spazio esterno. Se piacciono le amache, inoltre, è bene considerare che quelle richiedono l'installazione di punti di ancoraggio, come alberi o supporti a parete, mentre le amache già provviste di supporto sono autonome e non richiedono ulteriori installazioni.

Stile

A uno spazio casalingo all’aperto, così come agli interni domestici, è bello dare la propria impronta caratterizzandolo con uno stile personale. In base ai propri gusti si può optare per un'atmosfera moderna, minimalista, rustica o etno-chic. L’importante è che ci siano equilibrio e armonia: l'arredamento deve essere in linea con temi e colori scelti. Si può anche giocare con tessuti e accessori per rendere il tutto ancora più accogliente e particolare.

Versatilità

Anche per il relax outdoor mobili e complementi d'arredo dovrebbero essere versatili e flessibili in modo da adattarsi facilmente alle proprie esigenze. Una scelta furba potrebbe essere quella di acquistare tavolini con ripiani estraibili, sedute impilabili o, ancor meglio, trasformabili in lettini e divani modulari. Sono idee che permettono di andare a creare sistemazioni diverse a seconda delle occasioni, sempre nel segno della funzionalità, con un occhio di riguardo all’estetica.

Verde

Per rendere l’atmosfera ancora più piacevole un tocco di verde sta sempre bene. Per la zona outdoor della casa piante rampicanti come la vite americana, l'edera o il gelsomino sono l’ideale per coprire pergolati, recinzioni o pareti. Le aromatiche come la lavanda, il rosmarino, la menta o il basilico profumano l’ambiente in modo gradevole e naturale e possono anche essere utilizzate per la preparazione di bevande o piatti. Le piante grasse sono resistenti e richiedono poca cura. I fiori consigliati? In particolare petunie, begonie, gerbere.

Illuminazione

Un altro aspetto da curare negli spazi esterni domestici è l’illuminazione, con modelli che resistano alle intemperie e che si adattino allo stile complessivo. Lampioni e applique, ma anche lanterne e candele, a seconda dell’atmosfera che si vuole creare, vanno sempre bene. Il suggerimento in più è quello di inserire anche delle luci a led per illuminare punti strategici come alberi o pareti e usare strisce luminose lungo i bordi dei mobili o di eventuali scale e gradini non solo per decorare, ma anche per agevolare passaggi e spostamenti nelle ore più buie.