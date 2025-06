Arnold Schwarzenegger svela il suo cachet da record. E il film non era Terminator

Arnold Schwarzenegger ha svelato qual è stato il film che gli ha fruttato il guadagno più alto della sua carriera: non si tratta di Terminator né di Predator, ma della commedia del 1988 “I gemelli”, in cui recitava accanto a Danny DeVito. Ecco cosa ha raccontato.

Il compenso record per “I gemelli” grazie ad una intuizione

Ospite del programma ‘Watch What Happens Live’ con Andy Cohen, l’attore 77enne ha raccontato che lui e DeVito decisero di rinunciare a un salario fisso per il film, preferendo invece ricevere una percentuale sugli incassi totali e sui profitti derivanti dalla distribuzione. Una scommessa che si è rivelata vincente. “È stato fantastico” ha dichiarato Schwarzenegger, ridendo. “Con quel film siamo andati dritti in banca”. Quando il conduttore gli ha chiesto se avesse guadagnato circa 20 milioni di dollari, Arnold ha risposto con una risata incredula: “Oh, molto di più! Ma dai, che domanda è?”. Alla fine, ha ammesso che il compenso superò i 40 milioni di dollari, specificando: “Più di qualsiasi altro film che io abbia mai fatto”. Il successo de “I gemelli”, una commedia che racconta la storia improbabile di due gemelli separati alla nascita, fu un trionfo al botteghino e l’intuizione di legare i guadagni agli incassi ha trasformato un progetto normale in un affare d’oro per entrambi gli attori.

Intanto l’ex Mister Olympia si gode il successo della seconda stagione di “Fubar” la serie tv trasmessa su Netflix in cui interpreta l’ex agente della CIA, Luke Brunner. E, a proposito dell’altro protagonista del film, Schwarzy ha anche condiviso recentemente un momento nostalgico sui social, pubblicando una foto in cui presenta DeVito all’ex Primo Ministro britannico Tony Blair commentando così: “Adoro riunire vecchi amici”.