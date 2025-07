Armonie tra le vette. Musicisti under 30 e artisti internazionali

Musica tra le vette. Torna, per la settima edizione, la Mondadizza Music Week, in programma dal 30 luglio al 5 agosto a Mondadizza, frazione del Comune di Sondalo. La manifestazione, con ingresso libero, organizzata dalla Fondazione La Società dei concerti di Milano, con il patrocinio del Comune di Sondalo e Ersaf, ospita un gruppo selezionato di giovani musicisti under 30 provenienti da tutta Italia, affiancati da artisti di fama internazionale.

I giovani artisti, ospiti nella chiesa parrocchiale di Mondadizza, sono il pianista Sebastiano Benzing, l’arpista Agatha Bocedi, la violinista Sofia Catalano, il soprano Bianca Ghiraldi, la pianista Emma Guercio e il violoncellista Clemente Zingariello. I tre tutor dei giovani musicisti con i quali si esibiranno sono il pianista Antonio Chen Guang, il violoncellista e direttore d’orchestra Enrico Bronzi e il soprano Ivanna Speranza. In programma quattro concerti serali nella chiesa di San Giovanni Battista a Mondadizza e due eventi open air immersi nella natura valtellinese. Per la prima volta vi sarà un concerto in alta quota in collaborazione con l’ente nazionale Parco dello Stelvio.

Si comincia mercoledì 30 luglio con il concerto nella chiesa di Mondadizza con un repertorio che spazia da Mozart a Pablo de Sarasate. La sera successiva, a Cà de la Piera, nel borgo di Santa Marta, tra antiche case in pietra e stradine immerse nel verde, la musica incontra la luce dorata del tardo pomeriggio. A seguire, un aperitivo con prodotti locali a km zero offerto da Butéga Valtellina. Venerdì 1 agosto nella chiesa di San Giovanni Battista sul palco i giovani musicisti insieme ai loro tutor internazionali. Sabato 2 agosto, in alta quota, a circa 1.500 metri a Pensilina Alpe Scala Piana, concerto con arpa celtica, violino e voce per terminare con un aperitivo di prodotti locali. Domenica sera nella chiesa di San Giovanni Battista i musicisti si alterneranno in diverse formazioni cameristiche. La rassegna termina martedì 5 agosto con un concerto per celebrare i giovani artisti.

