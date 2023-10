Armocromia e pareti domestiche: come scegliere i colori degli interni

Roma, 16 ottobre 2023 – Negli ultimi anni si sente molto parlare di armocromia. Si tratta di un sistema di analisi dei colori che si basa sulla teoria che i colori possono influenzare la percezione dell'aspetto di una persona e suggerisce quali tonalità di colore si adattano meglio a ciascun individuo. L’approccio dell’armocromia, diffuso nell’ambito della bellezza, della moda e del design, viene applicato anche all'arredamento domestico. Poiché la casa rappresenta un'estensione della nostra personalità e dei nostri gusti, la scelta dei colori e dei loro abbinamenti può svolgere un ruolo fondamentale nel creare un ambiente che ci piaccia e che susciti emozioni positive.

Una base neutra e chiara è perfetta per qualsiasi ambiente. Colori come il tortora, l'avorio o il grigio per le pareti forniscono una tela di sfondo perfetta per qualsiasi stile e possono essere ulteriormente personalizzati con tocchi di colore. Scegli poi un colore dominante, cioè la prima tinta che deve catturare l'attenzione di chi entra in casa e che può essere posizionato strategicamente per attirare lo sguardo dell'osservatore. Abbinalo a un colore complementare nella stessa palette per creare coesione tra le diverse stanze. Qualche esempio: l’accostamento tra blu e arancione – in base a diversi toni e sfumature – enfatizzare l'energia e la vitalità, giallo e viola crea un contrasto elegante e dinamico, il rosso insieme al ciano (blu-verde) fa un effetto deciso e moderno.

Considera l'influenza della luce, sia quella naturale sia quella artificiale. Prima di dipingere una parete o scegliere un colore, fai delle prove su una piccola porzione di parete per vedere come la luce influenzerà l'effetto finale. Per creare armocromia andrebbero scelti colori della stessa intensità cromatica, che può variare dai toni brillanti a quelli più tenui e opachi, o della stessa temperatura, che può essere calda o fredda.

Le stagioni dell'armocromia rientrano nel sistema di classificazione cromatica ideato in base ad alcune caratteristiche delle persone, come il colore della pelle, degli occhi e dei capelli. A partire da questo metodo, si possono fare considerazioni analoghe anche per i colori dei propri interni.

L'inverno è caratterizzato da colori scuri e freddi come il blu navy, il grigio antracite e il bianco puro. Questa tavolozza può conferire all'ambiente un'atmosfera elegante e sofisticata. Per realizzarlo, inizia con una base bianca o grigia, scegli mobili moderni e minimalisti e aggiungi tocchi di blu scuro, grigio e argento per creare uno spazio invernale raffinato.

La primavera include colori chiari e caldi, come il giallo sole, il verde brillante e le sfumature del tramonto. In questo caso potresti cominciare con una base beige o cammello, mobili in legno chiaro e aggiungi tocchi di arancione, verde, corallo e oro per un tocco primaverile.

L’estate include colori chiari e freddi. Se prediligi tonalità come il celeste, il verde acqua o il lilla, puoi usare questa palette per creare un'atmosfera fresca e rilassante. Opta per una base bianca o pastello molto chiaro e aggiungi tocchi di azzurro, verde mare o lilla per evocare la sensazione di un'estate tranquilla.

Per una casa in stile autunno puoi optare per tonalità calde e terrose, come marrone, arancione, ruggine, rosso mattone e verde oliva: creano una sensazione di calore e comfort.