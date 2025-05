Armani Privé, il presente eterno della bellezza

Passeggiare negli spazi dell’Armani/ Silos, tra le stanze della mostra milanese Giorgio Armani Privé 2005-2025 Vent’anni di Alta Moda (fino al 28 dicembre) che celebra due decenni di Alta Moda firmata Giorgio Armani Privé, è come immergersi in un sogno lieve e rigoroso, affascinante come il mistero di un origami: delicato, perfetto, misteriosamente semplice eppure di vertiginosa complessità. La penombra che avvolge gli ambienti non è casuale, ma orchestrata come un’illuminazione teatrale: qui il maestro delle ombre e della luce gioca con il visitatore e lo invita, silenziosamente, a esplorare la bellezza racchiusa nelle pieghe dei suoi abiti.

Inaugurata per la prima volta nel 2005 a Parigi, culla della Haute Couture e città-feticcio della moda, la linea Privé è da subito il luogo dove Giorgio Armani ha superato i confini del minimalismo per immergersi nelle profondità inesplorate dove le parole “arte” e “artigianato” ritrovano una radice comune, quella in cui ogni dettaglio è cesellato con una cura che rasenta, come scriveva la grande giornalista Irene Brin, "una scienza esatta".

Non una cronologia, non una semplice retrospettiva, non una banale successione temporale, ma un percorso per temi e suggestioni: viaggi nella fantasia, atmosfere lontane, Oriente e Occidente, evocazioni di un mondo incantato che lo stilista disegna con precisione millimetrica e dolcezza poetica. È così che la mostra diventa non solo omaggio, ma autentica meditazione armoniosa che libera lo sguardo, offrendogli un rifugio, un’oasi dallo squallore e dalla bruttezza dei nostri tempi incerti.

Camminando per i tre piani del Silos si scorgono abiti divenuti icone, simboli di eleganza assoluta indossati da figure della nostra epoca: da Cate Blanchett, algida e regale, a Jennifer Lopez, che del glamour contemporaneo incarna l’essenza più spettacolare.

Lo stesso Armani afferma: "L’Alta Moda per me è un territorio di ricerca dove posso esprimere al massimo la mia fantasia: mi fa viaggiare, volare, sognare. Mi rende libero. Voglio, con questi abiti, celebrare la bellezza, e l’abilità delle mani sapienti che la rendono possibile. L’Alta Moda rappresenta il sogno, l’espressione della creatività e dell’immaginazione più pure". Limiti che cadono, ma sempre con un controllo assoluto, disciplinato da quella che potremmo definire la severità morbida di Armani, capace di trattenere e al contempo liberare il corpo in una danza leggera e meditata, "un desiderio di essere altro da sé, senza tradire sé stessi", scriveva il grande sociologo Roland Barthes.

La mostra è una sublime antologia della creatività dello stilista, impreziosita anche da fragranze, suoni e riflessi che si posano sugli abiti. Nel percorso, vestiti, profumi e accessori non sono solo oggetti, ma protagonisti di un racconto intimo e universale che il visitatore attraversa come si attraversano le pagine di una favola elegante. Abiti che, nella loro apparente fragilità, custodiscono influenze multiculturali e tradizioni artigiane lontanissime tra loro, eppure unite dalla mano di chi sa fondere mondi opposti in un’unica visione coerente, poetica e rarefatta.

Ma ciò che più incanta, oltre alla perfezione tecnica, è quel senso ineffabile di nostalgia per qualcosa che non è mai stato, per un’eleganza che non appartiene ad alcuna epoca se non al presente eterno della bellezza. Uscirne è un po’ come risvegliarsi da un sogno: si porta con sé l’impressione di aver sfiorato un altrove possibile, una dimensione parallela in cui il lusso non è esibizione volgare, bensì il sussurro discreto di chi conosce l’anima del bello. Armani ci invita delicatamente a riflettere, suggerendo che forse la più autentica rivoluzione, oggi, consiste nel non perdere mai la capacità di creare e cercare bellezza ed equilibrio. E, come in un finale che sa di poesia, pare sentir risuonare le sue parole: "Ogni autentica moda contiene un segreto che trascende il tempo". Lui quel segreto lo ha svelato da tempo. Ora tocca a noi saperlo custodire.