Armani Privé è rosso fuoco Ermanno Scervino super-sofisticato

La madrina del Festival del Cinema di Venezia, Caterina Murino, ha scelto un abito rosso fuoco a balze di chiffon di Armani Privè per il primo red carpet della kermesse. Le ha fatto eco la supertop Bianca Balti, testimonial dell’eleganza sofisticata e supersexy di Ermanno Scervino con un abito d’alta moda celeste cielo.

Due immagini forti e seducenti. Ha indossato una mises di Ermanno Scervino anche l’attrice Sveva Alviti, in un altro abito da sera couture rosa confetto con corpetto a forma di rosa, profumato di chic. Al collo e alle mani sfoggia creazioni di Pomellato. E poi Malika Ayane con i suoi tatuaggi e i gioielli Tiffany sull’abito nero da sera di Giorgio Armani. La top model Mariacarla Boscono invece in un abito di Dolce e Gabbana rosso fuoco con bustier stringato.

Jean Champion in smoking Dior, mentre Catherine Deneuve arriva a Venezia con una borsa Bambù di Gucci; Bianca Brandolini in un lungo abito bianco e nero lungo di Schiaparelli. Nero totale e seducente per Claudia Gerini in abito a sirena di Luisa Spagnoli e pochette rigida di Gianni Chiarini.

Eva Desiderio