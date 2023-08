Arisa nuda sui social: “Cerco marito, lo voglio sanissimo”

Roma, 28 agosto 2023 – AAA Cercasi marito. Rosalba Pippa, in arte Arisa lo vuole “sanissimo, massimo 45 anni, economicamente autosufficiente”, si legge nell’ultimo post della cantante che su Instagram ha già fatto razzia di like. La cantante lucana elenca una serie di altri requisiti, tra cui uno fondamentale. al pretendente deve piacere “solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”.

Se il messaggio non fosse abbastanza allettante, Arisa allega foto. Immagini di lei nuda, prima seduta sul davanzale di una finestra, poi in piedi di schiena, in tutta la sua procace bellezza. Così, come mamma l’ha fatta, o quasi.

Provocatrice e ironica, la cantante sottolinea che l’aspirante marito dovrà “svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino, e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”. In cambio offre “verità, corpo anima e cervello” – dice citando il Jovanotti degli esordi –, fedeltà meritata e ottima cucina”. Insomma un ‘pacchetto completo’. Al bencapitato onori e oneri naturalmente: ma i difetti di cui dovrà farsi carico, sono ben pochi, secondo quanto recita l’annuncio. “Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede”.

Arisa, 41 anni, ha sempre lamentato una scarsa fortuna in amore. Qualcuno si ricorderà il suo fidanzato storico, il musicista Giuseppe Anastasi, autore anche di molti suoi brani. Nel 2010 i due si lasciano ma continuano a collaborare. Di alcuni anni dopo è il legame con il manager Lorenzo Zambelli, soppiantato nel 2020 dal nuovo agente Andrea Di Carlo. La coppia arriva quasi al matrimonio, poi salta tutto. Arisa non la prende affatto bene. L’ultima relazione di cui si ha notizia è quella con il ballerino Vito Coppola, nata a Ballando con le Stelle – nell’edizione vinta proprio dalla cantante – ma naufragata in poco tempo.

Stanca delle delusioni, Arisa continua a pretendere sincerità (“no bugie”). La stessa che da giovanissima cantava nel lontano Sanremo 2009, con gli occhiali spessi, gli abiti larghi e la frangia di un’educanda. Perché se l’immagine è cambiata, il sogno d’amore resta invariato.