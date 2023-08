Madame e Arisa, aria di corteggiamento: “Ti porto fuori a cena, continuo segretamente ad adorarti”

Cosa sta succedendo fra Madame e Arisa? Le due cantanti sono indubbiamente on fire e ad aver acceso la miccia è stata Rosalba Pippa.

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello", fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo" aveva scritto ieri Arisa su Instagram.

Suscitando una valanga di commenti. Compresi quelli di diversi volti noti. Tutti passati in sordina, tranne uno. Quello di Madame: "Ti amo" ha scritto la cantautrice vicentina. "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare" è stata la risposta piccata di Rosalba Pippa. Pioggia di critiche su Madame da parte di molti utenti del web. Discorso chiuso quindi? Per nulla, visto che Francesca Calearo è tornata all'attacco: "Dopo il Forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti".

Uno scambio di messaggi su Instagram - in bacheca, chissà se la conversazione ha preso un'ulteriore piega nei messaggi privati - che fa pensare a un inizio di corteggiamento. Chissà se l'invito a cena si concretizzerà? E chissà quale potrebbe la colonna sonora della serata. Quel che è certo è che i fan stanno già sognando: quali risvolti, magari anche artistici, potrebbe avere un’unione fra le due artiste?