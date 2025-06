Arienne Makeup inviata italiana ai Kids’ Choice Awards 2025: “Un sogno che si realizza”

“Felice, super carica ma anche molto agitata”. Così si sente Arienne Makeup, all'anagrafe Arianna Stella, la creator beauty più amata del web, alla vigilia della partenza per Los Angeles, dove sarà l’inviata ufficiale italiana in occasione dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025, manifestazione organizzata dall'emittente televisiva Nickelodeon, volta a celebrare il meglio dell'anno nella musica, nel cinema, nella televisione e nello sport. Le nomination riflettono i gusti della Gen Z e dei più piccoli, con categorie che spaziano dalle star internazionali ai creator digitali.

La grande festa dell'estate si terrà sabato 21 giugno al Barker Hangar di Santa Monica, in California. Arienne porterà la sua energia, il suo stile inconfondibile e tutta la sua passione per il mondo del beauty e dell’intrattenimento direttamente sul red carpet, raccontando in esclusiva il dietro le quinte dell’evento più atteso dai giovanissimi. I fan potranno vivere l’emozione dello show attraverso i suoi contenuti social, tra incontri con le star internazionali, momenti imperdibili e l'immancabile slime (la sostanza gelatinosa verde che viene tradizionalmente gettata sugli artisti).

Sarà Tyla, la superstar globale multiplatino e vincitrice di un Grammy, a presentare l’edizione 2025 dei KCA, con una lineup di nominati e ospiti davvero stellare: tra i candidati spiccano Ariana Grande, Taylor Swift, Chris Evans, MrBeast, Selena Gomez, Jack Black, Jenna Ortega, Jason Momoa, Kendrick Lamar e tantissimi altri. Tutti i fan possono votare i propri beniamini nelle 35 diverse categorie sul sito ufficiale dei Kids’ Choice Awards.

La serata andrà in onda in anteprima su Sky On Demand giovedì 26 giugno dalle 20, in premiere su Nickelodeon (Sky 605) venerdì 27 giugno alle 20, e successivamente su Super! (canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky) sabato 28 giugno alle 20:30. L’evento sarà inoltre disponibile anche su Paramount+ dal 28 giugno.

Arienne Makeup (Foto ufficio stampa)

Arienne, pronta a partire?

“Assolutamente sì, non vedo l'ora, anche se devo ammettere di iniziare a sentire un po' di ansietta...”.

Come le è arrivata la proposta?

“All'improvviso, qualche mese fa. Erano giorni in cui non stavo particolarmente bene perché ero reduce da una polmonite, quindi non ero molto concentrata sul lavoro e sui social. Quando la mia manager mi ha detto che ero stata scelta come inviata a Los Angeles non potevo crederci e pensavo fosse uno scherzo”.

Secondo lei perché è stata scelta?

“Forse sono rimasti colpiti dal mio essere vivace e solare. Cerco sempre di trasmettere positività, anche con i miei contenuti sui social. E spero proprio di sapere raccontare in modo divertente e spensierato i Kids’ Choice Awards 2025”.

Una fan dell'evento?

“Da sempre. E non solo dei KCA. Quando ero piccola seguivo spesso i cartoni animati di Nickelodeon. Ricordo che guardavo Spongebob tutti i giorni, prima di andare a nuoto, e non volevo perdermi una puntata”.

Cosa si aspetta?

“Oltre al caldo (ride, ndr)? Tante cose bellissime. In America certi eventi sono organizzati in grande e sono certa che anche questa volta resterò a bocca aperta. Sono inoltre sicura che mi divertirò molto e che conoscerò tante persone. Ma, soprattutto, penso che sarà un'esperienza fondamentale per la mia vita e il mio percorso di lavoro”.

Il suo ruolo di inviata?

“Racconterò in esclusiva il dietro le quinte e il red carpet della serata. Incontrerò le star, le intervisterò, organizzerò dei laboratori e numerose altre iniziative che, però, non posso rivelare. Sono tutte sorprese che scoprirete seguendomi sui social”.

Prima esperienza di questo tipo?

“Sì, per questo sono molto agitata. E' una grande opportunità e ce la metterò tutta . Spero di riuscire a raccontare l'evento al meglio, ma anche di trasmettere gioia e buon umore. Il mio lato comedy non mancherà".

Paura dello slime?

“Per niente. Anzi, voglio essere coperta di slime verde dalla testa ai piedi".

Numerose celebrità, chi vorrebbe incontrare?

“Non è detto che ci siano tutti, ma sogno di conoscere Katy Perry e Lady Gaga. Per quanto riguarda i creator, invece, Adam Rose. Lo adoro".

Chissà, di certo un sogno lo sta realizzando...

"Decisamente, ma credo di non aver ancora realizzato a pieno cosa mi stia capitando. Fino allo scorso anno seguivo i KCA in tv e adesso sto per partire come inviata italiana per Nickelodeon. E' incredibile. Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno regalato questa opportunità”.

Anche i suoi follower…

“Sono una parte essenziale della mia vita. Ogni giorno mi danno spunti e idee per i miei video. E mi riempiono d'affetto anche quando mi incontrano per caso o partecipano agli eventi che organizzo. Il mio successo è arrivato soprattutto grazie a loro e non posso dimenticarlo”.