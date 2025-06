Il dramma di Arianna David: “Ho tentato il suicidio”

“La cosa più drammatica della mia vita, il mio tentato suicidio nel momento più buio della mia malattia. Quando la sofferenza era intollerabile, una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia. Mio marito mi ha ripreso al volo”. Poche parole, che racchiudono una sofferenza enorme. A pronunciarle è stata Arianna David, Miss Italia 1993 nel corso di 'Storie al bivio show' con Monica Setta, nel corso di una puntata che sarà trasmessa l'1 luglio prossimo in prima serata su Rai 2. Ecco cosa ha raccontato la showgirl.

Il racconto di una vita difficile

“Ho avuto una vita molto complessa. Il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all'altro piena di debiti. Feci un trasloco veloce e tornai a Roma, ma non avevo un soldo. Andando a bere il caffè in un bar sotto casa, conobbi un ragazzo apparentemente gentile. Si disse disposto ad aiutarmi a trovare lavoro, ma fu l'inizio di un incubo. Quell'uomo divenne il mio carnefice. Mi spezzò una mazza da baseball sul ginocchio sfracellandomelo, mi trascinò per strada come un sacco, provocandomi ferite, lividi e lesioni. E una sera tentò di strangolarmi”. Un caso di stalking in piena regola. “Ho dovuto trovare la forza per denunciarlo – ha continuato l’ex modella romana -, perché in fondo mi sentivo colpevole di quello che mi accadeva. 'Sono una fallita', mi dicevo. E dimagrivo. Mangiavo un pezzo di insalata e uno yogurt dopo quattro ore di palestra. Ero arrivata a pesare 40 chili. Poi, quello che è diventato mio marito, con il suo amore mi ha salvato” ha detto ancora la donna nel corso dell’intervista.

La sua lunga battaglia contro l’anoressia

Per la prima volta, la ex reginetta di bellezza si è confidata ammettendo di aver addirittura tentato di togliersi la vita. Ma in passato aveva condiviso pubblicamente altri capitoli molto difficili della sua vita: in primis la sua lunga battaglia contro l’anoressia nervosa. Questa malattia, che l’ha accompagnata per più di trent’anni, ha segnato profondamente il suo percorso personale e fisico. In diverse occasioni, Arianna ha parlato delle sofferenze legate a questo disturbo, rivelando quanto fosse difficile per lei accettare il proprio corpo. Nonostante fosse estremamente magra, non riusciva mai a sentirsi “abbastanza” o in pace con se stessa. Questo distacco dalla realtà e l’ossessione per la magrezza sono aspetti tipici dell’anoressia, che spesso porta chi ne soffre a vivere un conflitto interiore molto intenso. Quella di Arianna David è una storia di fragilità e coraggio.