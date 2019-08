Arezzo, 30 agosto 2019 - Serata di grande moda in sostegno al coraggio delle donne, alla tenacia nella vita e alla voglia di vivere. Nonostante la malattia. È questo il messaggio, carico di positività, dell'evento - intitolato Pinkheart - che si svolgerà martedì 3 settembre in Piazza Grande ad Arezzo in sostegno di A.N.D.O.S., l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, per la sede di Arezzo, presentata oggi. Un evento fortemente voluto e organizzato da Beppe Angiolini, fondatore e proprietario di Sugar, boutique faro delle tendenze e dello stile famosa nel mondo e presidente onorario di Camera Buyer, e dalla Maison Ermanno Scervino, marchio d'eccellenza espressione di un Made in Italy autentico.

A condurre lo show la brava e simpatica Filippa Lagerback con l’esibizione straordinaria di Ornella Vanoni. Tra le oltre 5000 persone del pubblico, perché allo show è invitata tutta la città, non mancheranno autorità, giornalisti, socialite e celebrities, tra cui Luciana Littizzetto, Martina Colombari, Paola Barale e Marco Columbro. Ad Ermanno Scervino e Beppe Angiolini si deve quest'idea che coniuga tanti valori e tante volontà, per primi quelli di sostenere nel percorso di cura e psicologico le donne colpite dal tumore al seno, una patologia che grazie alla scienza moderna è sempre più combattibile e curabile.

Ecco allora l'idea di organizzare una sfilata nella piazza più bella e nobile di Arezzo, Piazza Grande, due giorni dopo la Giostra del Saracino dedicata a Leonardo da Vinci, fra gli antichi palazzi e le suggestioni di una tradizione di bellezza forte e convinta. Un evento speciale che sulla "lizza" vedrà sfilare la collezione autunno inverno 19/20 di Ermanno Scervino e una speciale limited edition appositamente creata. A indossare i capi saranno, oltre a 25 modelle, anche alcune delle donne che rappresentano A.N.D.O.S. "Credo molto in questa iniziativa", racconta Beppe Angiolini, "ed è giusto stare al fianco di chi combatte la battaglia per la vita, oggi finalmente senza timori o vergogna, grazie al coraggio delle donne".

Sullo stesso sentimento anche il famoso stilista che veste le donne con charme e sensualità senza uguali. "Oltre alla collezione del prossimo inverno farò sfilare anche alcuni modelli creati apposta per questo defilé in Piazza Grande", dice Ermanno Scervino, "perché credo che la moda debba essere al fianco di chi affronta la malattia. Per questo sono felice che in passerella ci saranno anche alcune signore dell'Associazione A.N.D.O.S., che hanno vissuto e vivono in prima persona il tumore al seno. Alcune di loro hanno vinto la sfida, alla grande, ed è bello poterlo raccontare con un tocco di stile". Per il gran finale è prevista una meravigliosa sorpresa: un abito d'alta moda dedicato alle donne, e per questo ricolmo di fiori. "Sotto il vestito ci sono emozioni e sentimenti", spiega Toni Scervino, CEO della Maison fiorentina, "e tutti dobbiamo dare il nostro contributo per la prevenzione, la cura e la ricerca". Da parte di Beppe Angiolini ed Ermanno Scervino vanno ringraziamenti speciali a Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Aldo Coppola, Unoaerre, Fabbri Services e Fondazione Guido d’Arezzo per aver reso possibile la realizzazione della serata.