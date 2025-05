Arezzo e l’antiquariato. Compleanno speciale con ben 57 candeline

Tre giorni per celebrare la fiera antiquaria più antica d’Italia, che quest’anno compie 57 anni. Domani, domenica e lunedì 2 giugno, Arezzo accoglie collezionisti, appassionati e curiosi con un’edizione straordinaria della Fiera Antiquaria, appuntamento fisso dal 1968 tra piazza Grande e le vie del centro. Eleganza, stile e passione per il bello accompagneranno centinaia di espositori, pronti a proporre mobili d’epoca, gioielli, libri rari e oggetti da collezione. Per l’occasione la città propone anche un ricco programma di eventi collaterali. Tra le novità più attese c’è la riapertura del Piccolo Corridoio Vasariano, visitabile all’interno di un itinerario inedito con tappe al Museo dell’Oro e al Palazzo di Fraternita. Le visite guidate, con partenza dall’infopoint delle Logge Vasari, si terranno tutti e tre i giorni alle ore 11, 12, 15, 16 e 17. Il biglietto costa 10 euro e dà diritto anche all’ingresso gratuito a Casa Petrarca e al Museo della Giostra. Nel Chiostro della Biblioteca, dalle 10 alle 19, si potranno ammirare gli schizzi dal vivo degli ’Urban Sketchers’, artisti internazionali che ritrarranno scorci della città.

A colorare il sabato pomeriggio, dalle ore 16, sarà la sfilata dei Musici della Giostra del Saracino, mentre domenica, alle ore 11, toccherà agli Sbandieratori incantare il pubblico. Sempre domenica, dalle 9.30 alle 12.30, il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna propone una visita gratuita intitolata ’Un tuffo nel Rinascimento’, con la presenza di una pittrice inglese che racconterà il ruolo delle artiste nel Quattrocento. Alla Fortezza Medicea sarà invece allestita un’estemporanea di pittura a cura di Mariangela Baldi per la Fondazione Guido d’Arezzo. Infine, lunedì 2 dalle 16 alle 18, le atmosfere del passato rivivranno grazie al Trio Belle Époque, mentre sul sagrato della Cattedrale andrà in scena il défilé ispirato a Oscar Wilde, evento clou dei Dandy Days. Il programma completo su: www.discoverarezzo.com