Arezzo, arte e creatività. Via alla prima edizione del ’Pensarti Festival’

Tutto pronto per la settimana in cui un’intera città diventerà un grande laboratorio artistico a cielo aperto e ospiterà concerti, spettacoli, mostre, incontri – anche estemporanei – all’insegna dell’arte e della creatività. Da domani al 7 agosto infatti ad Arezzo si svolge la prima edizione del ’Pensarti Festival’, il calendario che offre una nuova grammatica della fantasia urbana e invita alla riscoperta della meraviglia quotidiana. Ideato dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con il Comune di Arezzo, la Provincia, la Fondazione Guido di Arezzo e la Fraternita dei Laici, il ’Pensarti Festival’ si propone di trasformare ogni angolo della città in uno spazio di infinite possibilità creative, dove l’arte non è più contemplazione passiva, ma esperienza partecipativa: ogni evento diventerà così strumento per rompere le abitudini percettive e aprire nuove possibilità di incontro tra cittadini e bellezza.

Letture urbane, atelier aperti, jam session di artisti come Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), Niccolò Carnesi, Cristiano Godano (Marlene Kuntz) o James Thompson, fino alle esperienze immersive come i voli in mongolfiera o i laboratori di affresco al Museo Medievale: per una settimana, Arezzo sarà capace di coinvolgere passioni e interessi differenti. Performance live, dj set, interventi di poesia animeranno i vicoli medioevali. Il tutto in una settimana importante per Arezzo che, domani e domenica, tornerà ad essere teatro della consueta Fiera Antiquaria mentre, nella notte del 6 agosto, vedrà il rinnovarsi dell’attesissimo appuntamento con lo spettacolo pirotecnico che annuncia la festività del patrono San Donato. Info, inclusi prezzi e modalità di prenotazione, su https://www.discoverarezzo.com/eventi/pensarti/