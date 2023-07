Arena di Verona: 100 volte la prima volta con un gioiello speciale

Festeggia quest’anno il suo primo secolo di vita l’Arena di Verona Opera Festival. Era infatti il 1913 quando nella la città scaligera si svolse la prima edizione grazie alla brillante intuizione di Giovanni Zenatello, un grande tenore veronese, che restituì un luogo antico alla sua vocazione che di internazionale ha perfino il nome. Questo tempio della lirica può ospitare oltre 12mila spettatori, 10 volte la capienza media di un qualsiasi altro teatro d’opera. Il cartellone 2023 è quanto mai ricco di appuntamenti con 50 serate in cui si alterneranno fino al 9 settembre e un concerto straordinario con orchestra e coro del Teatro alla Scala. L’Aida di Giuseppe Verdi ha inaugurato la centesima stagione, quest’anno in una nuova produzione per la regia di Stefano Poda, trasmessa in diretta in mondovisione su Rai 1 lo scorso 16 giugno.

Per l’occasione è stata creata anche la mascotte d’eccezione: un gioiello simbolo di questi 100 anni di Arena. La creazione è stata affidata all’artista romana Monica Petrella con il suo brand “Giove sulla Luna”. Un bracciale In bronzo, realizzato con la tecnica della cera persa, che avvolge il polso come fosse un vero e proprio polsino della camicia con tanto di gemello. il polsino rappresenta uno spaccato inconfondibile dell’esterno dell’Anfiteatro. Sul gemello è raffigurato il viso di Verdi a rappresentare l’Aida che ha aperto proprio questa stagione. Uno straordinario angolo di mondo da indossare per avere sempre un po’ di Arena a “portata di mano”.

Il bracciale simbolo dell’evento, a tiratura limitata, e indossato dalla sovrintendente Cecilia Gasdia durante la prima serata, sarà esposto in una teca all’ingresso principale dell’Arena. Un gioiello artigianale realizzato con cura e dettaglio dall’artista emergente che con la sua collezione ha già “vestito” diverse donne dello spettacolo (giovesullaluna.it). Alla prima del 16 giugno ha visto la straordinaria partecipazione di Sophia Loren e l’esibizione di uno spettacolare sorvolo dell’Anfiteatro scaligero da parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Il gioiello nasce certamente sotto i migliori auspici per l’artista romana.