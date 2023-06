Appuntamento sabato a Lignano Sabbiadoro Con Carlo Ginzburg e Shirin Ebadi

Il Premio Hemingway per la Letteratura 2023, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro e curato da Fondazione Pordenonelegge, giunto alla sua 39ª edizione va ad Amélie Nothomb, che ha da poco pubblicato in Italia il suo 31° romanzo Il libro delle sorelle (Voland). La Nothomb incontrerà il pubblico di Lignano sabato 24 giugno, alle 17, e riceverà il Premio Hemingwa sabato alle 20, al Cinemacity, insieme allo storico Carlo Ginzburg, al Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, al fotoartista Mario Zanta e all’atleta paralimpico Antonio Fantin. Il programma sul sito premiohemingway.it