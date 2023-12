Appuntamento in cucina

È in cucina la nuova sfida di Flavio Montrucchio, che torna in Rai alla condizione della nuova edizione, la terza, di ‘Cook40’, il cooking show del mezzogiorno di Rai2, in onda tutti i sabati alle 12. L’attore e conduttore porta nel programma la sua cifra artistica e il suo entusiasmo, che l’hanno già reso volto di punta del prime time di Discovery, come conduttore del dating ’Primo Appuntamento’.

Cook40’ è un ’doppio’ ritorno, in Rai e in cucina, dopo Bake Off Italia. Che effetto le fa?

"L’ambiente della cucina mi era già familiare per l’esperienza a ’Bake Off’, ma qui è diverso perchè siamo in uno studio televisivo, l’adrenalina sale ed è ancora più gratificante. Sono molto contento anche della collocazione perché ho sempre lavorato in prima serata e il pubblico del mezzogiorno non mi conosce. È una sfida ulteriore che ho intrapreso volentieri".

Come ha capito che era il momento di smettere di fare l’attore?

"Non l’ho capito, ma oggi sono contento della scelta. A un certo punto della mia storia di attore non avevo più l’entusiasmo di prima e facevo le cose perché mi capitavano e non perché volevo realmente farle. Era un momento in cui stavo lavorando tantissimo, ero a teatro con ’7 spose per 7 fratelli’, facevo film al cinema con Veronesi, fiction in televisione, ma mi mancava il fuoco per poterlo fare. Fare l’attore richiede passione e se non riesci a trasferirla in quello che fai, penso sia meglio fare altro. Il passaggio non è stato immediato, ma poi è arrivata una proposta di Fox, e dopo una puntata ’zero’ in cui mi si è ’acceso’ qualcosa, ho iniziato a lavorare con loro, conducendo ’Quattro mamme’. Da lì non mi sono mai fermato. Oggi sono felice perché dopo avere iniziato una nuova carriera mi sento veramente più contento di quello che faccio".

C’è un programma che le piacerebbe fare?

"Sicuramente un game, a prescindere da quale. Sono cresciuto con ’Il pranzo è servito’, guardando i grandi della tv fare questo genere di programmi".

Quali valori vorrebbe trasmettere al pubblico?

"Serenità e fiducia. La peculiarità dei grandi conduttori è avere la fiducia del pubblico, e mi piacerebbe che da casa mi guardassero come qualcuno che ispira fiducia e, soprattutto, meritarmela".

La sua conduzione è sempre misurata. Quanto c’è di Flavio?

"Ho smesso di fare l’attore e non sarebbe possibile fare due versioni di Flavio diverse. Nel lavoro porto molto di quello che sono nella vita normale. Da quando sono genitore, sicuramente l’educazione è uno dei temi su cui spendo più tempo e attenzione, vorrei parlare al pubblico come parlo ai miei figli".

Ma in lei ci sono anche ironia e un po’ di follia…

"Penso che l’ironia e, soprattutto, l’autoironia siano necessarie per fare questo mestiere, e forse anche nella vita perchè aiutano a superare le difficoltà. Prendersi in giro poi, fa rimanere con i piedi per terra e ci ricorda che siamo tutti uguali a prescindere da quello che stiamo facendo. Poi, ogni tanto, faccio qualche gesto un po’ estremo che non rientra nella conduzione normale, ma sono una persona creativa, che ama sperimentare".

Progetti futuri?

"’Primo Appuntamento’ va avanti tutto l’anno e questa occasione con la Rai sarà abbastanza lunga, quindi per ora non c’è nulla in cantiere".

Ha un sogno nel cassetto?

"Mi piacerebbe avere tanti cassetti pieni di sogni, ovvero avere tanti lavori e la possibilità di crescere. Oggi sono contento perché rispetto a dieci anni fa mi trovo più maturo e più a mio agio in quello che faccio, quindi vuol dire che tutti i lavori mi hanno lasciato qualcosa e oggi posso essere anche più sicuro di quello che faccio".