Non è facile trovare un hotel per le vacanze che sia bello, abbia un'ottima posizione e sia anche conveniente, districandosi nella giungla di annunci e offerte online. Ecco allorada scaricare sullo smartphone, alleate indispensabili di tutti i viaggiatori.Si tratta di una delle app più scaricate per prenotare gli alberghi. Trivago èche aiuta gli utenti a trovare i prezzi migliori e le proposte last minute, cercando in un database di oltre un milione di camere d'hotel in oltre 190 paesi. Con il sistema di recensioni Trivago Rating Index, che combina le valutazioni online di tutti i siti che parlano di uno stesso hotel, l'app mette a disposizione degli utenti giudizi attendibili sulle strutture.Consente di prenotare hotel, appartamenti e case vacanze in quasi tutti i paesi del mondo, tra una selezione di oltre 1,5 milioni proposte. Ci sono offerte dedicate in ogni struttura, con prenotazioni last minute e la possibilità in moti casi di. Booking,com si assume anche la responsabilità in caso ci siano problemi, con rimborsi integrali e un servizio clienti sempre attivo.L'app è l'ideale per chi vuole risparmiare quando prenota una camera: nella sezione "affari segreti" trovate tantissime, con pochi posti disponibili. L'app mette inoltre a disposizione degli utenti foto ad alta definizione, mappe dettagliate dei luoghi di interesse vicino alle strutture e voucher promozionali da condividere con gli amici.Expedia è una delle app più comode per chi vuole prenotare in un colpo solo hotel, volo e magari anche la macchina a noleggio con il minor sforzo possibile. L'algoritmo consente infatti di trovareper la propria vacanza, con pacchetti a prezzi scontati e notifiche aggiornate in tempo reale. Molto utile il supporto per i clienti, che può essere richiesto in tempo reale direttamente dallo smartphone.Per chi all'hotel preferisce gli appartamenti e le case vacanze, c'è Airbnb. L'app offre una vasta gamma di strutture di ogni genere, corredate di foto e recensioni, con ben quattro milioni di annunci in più di 191 paesi. Con AirBnb è possibilee concludere la prenotazione con pochissimi passaggi e la sicurezza di transazioni protette.