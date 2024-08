Aperture in tutto il mondo e fatturato sempre in salita. Rimadesio: la crescita è globale

Ottimi risultati, nuove aperture ed export in grande crescita. Rimadesio conclude il primo semestre 2024 con un volume di vendite che sfiora i 44 milioni di euro: un risultato record per l’azienda, con un incremento del 3% rispetto allo scorso anno. Il fatturato in Italia rappresenta oggi il 34% del totale, con un ordinato in crescita dell’8%, mentre quello estero il 66%, con un aumento dell’ordinato del 18% rispetto al 2023.

A seguito delle aperture avvenute nel corso dell’ultimo semestre, la rete distributiva Rimadesio è oggi costituita da più di 80 showroom monomarca, 3 flagship store a gestione diretta e una rete di dealer selezionati attivi in tutto il mondo. Dopo le più recenti aperture dei punti vendita di Milano Sempione, Ginevra e Singapore, nel corso del secondo semestre del 2024 sono previsti numerosi opening di showroom monobrand a Bilbao, Città del Lussemburgo, Hanoi, Hyderabad, Mumbai, Palma di Mallorca, Shanghai, Varsavia e di due esclusivi flagship store a gestione diretta a Parigi e Miami. "La collezione dei prodotti Rimadesio è il risultato di una continua ricerca tecnica e stilistica: i risultati positivi di questo primo semestre sono dovuti anche alla versatilità progettuale della nostra collezione e all’implemento di finiture e materiali che vanno incontro al gusto dei nostri clienti, come la rafia, i nuovi marmi e i vetri taiga con effetto tridimensionale. Selezioniamo materie prime di altissima qualità, rimanendo fedeli ai nostri valori di innovazione e cura dei dettagli" illustrano Davide e Luigi Malberti, rispettivamente Ceo e Cfo Rimadesio.

Premia ancora una volta la scelta di adottare una filiera corta e altamente specializzata, per il 97% rappresentata da fornitori localizzati in Italia, e il 78% in Lombardia: una rete sempre più interconnessa alla sede Rimadesio, con vantaggi che si riflettono nella riduzione del tasso d’errore sull’esecuzione delle commesse, nell’acquisto ragionato dei materiali grazie all’esatta conoscenza dei valori di giacenza e nel monitoraggio in tempo reale dello stato d’avanzamento produttivo.