Antonello Venditti inveisce contro una ragazza disabile. Poi si scusa: “Pensavo fosse una contestazione politica”

Un fraintendimento. Alla base dell’affermazione infelice di Antonello Venditti durante il concerto di ieri sera nel fossato del Castello Svevo di Barletta ci sarebbe un fraintendimento. Chiarito dal cantautore attraverso un video sui social network.

Quello che è avvenuto al concerto di Barletta è stato immortalato dai fan in alcuni video, in cui si vede Antonello Venditti rispondere in maniera piccata a dei non meglio precisati rumori provenienti da una parte del pubblico: “Vieni qua, va… vediamo se hai il coraggio. Str…a di m…a. Eh? Ho capito, non esistono ragazzi speciali, l'educazione è una cosa..." ha affermato il cantautore romano dopo aver imitato gesti e rumori della ragazza disabile, da cui quei rumori stavano arrivando.

Una scena deplorevole, che certo non ci si aspetta da un artista del calibro di Antonello Venditti. E di cui il cantautore si è pentito giustificandosi attraverso un video sui social network: “Pensavo fosse una contestazione politica alla quale io sono abituato quindi ho risposto in maniera molto violenta. Sono sconvolto, perché oltre agli attacchi politici che mi vengono da tutte le parti, arrivano anche attacchi che non mi merito. Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali".

“Se ho sbagliato scusatemi, ma è stato frutto del buio e dello stress di un concerto molto molto complicato e diverso da tutti gli altri - ha aggiunto -. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo. Non sono un mostro, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. "Dopo il concerto ho fatto subito ammenda, i genitori hanno avuto i miei pass".