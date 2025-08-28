Dai panni di Al Pacino a quelli di Sylvester Stallone, chi è Anthony Ippolito

Anthony Ippolito non deve certo aver paura di confrontarsi con dei mostri sacri di Hollywood. L’attore, che si è fatto conoscere per il ruolo di Al Pacino nella serie ‘The Offer’ di Paramount, vestirà ora i panni di un’altra leggenda del cinema: Sylvester Stallone. Ippolito è stato infatti scelto come protagonista di ‘I Play Rocky’, il film diretto da Peter Farrelly (premio Oscar per Green Book) che racconterà la travagliata genesi del cult del 1976. Ecco cosa sappiamo.

Come è nato Rocky: un’avventura fuori dal ring

La pellicola seguirà le difficoltà affrontate da Stallone per realizzare Rocky: dalla battaglia per vendere la sceneggiatura alla determinazione nel convincere i produttori che lui stesso fosse l’attore giusto per interpretare il pugile. Una scommessa vinta, visto che il film ottenne ben nove nomination agli Oscar, compreso il doppio riconoscimento per Stallone come Miglior Attore e Miglior Sceneggiatura Originale. Rocky vinse infine l’Oscar come Miglior Film e Miglior Regia (John G. Avildsen), dando vita a sei sequel e alla fortunata saga spin-off Creed.

Da Al Pacino a Sylvester Stallone

Farrelly, già autore con il fratello Bobby di celebri commedie anni ’90 e 2000, si è aggiudicato il suo Oscar nel 2018 con Green Book, premiato come Miglior Film nonostante le polemiche sulle libertà prese rispetto alla storia vera. Secondo ‘The Hollywood Reporter’, Ippolito avrebbe inseguito il ruolo di Stallone con una “determinazione implacabile” anche grazie alla sua notevole somiglianza con l’attore. Il progetto, per tema e approccio, ricorda The Offer, la serie in cui Ippolito interpretava Pacino durante le difficili fasi produttive de Il Padrino (1972), tra ostacoli e legami con la mafia reale.

Chi è Anthony Ippolito

Nato nel 1999 a West Islip, New York, Anthony debutta giovanissimo sullo schermo e cresce tra ruoli televisivi e piccoli film. La svolta, come detto, arriva con The Offer (2022), la serie Paramount dedicata alla travagliata produzione de Il Padrino, dove interpreta un giovane Al Pacino: un’interpretazione straordinaria che lo fa conoscere al grande pubblico. Ippolito ha dimostrato di saper reggere il peso di ruoli complessi, portando sullo schermo carisma e somiglianza con le leggende che interpreta. Dopo i ruoli in Grand Army e altre serie Netflix, Con questo ruolo in ‘I play Rocky’ si prepara a imporsi come uno dei volti emergenti più promettenti del cinema internazionale. Non c’è che dire: un colpo da KO.