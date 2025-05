Anteprima celebra il mito di Hello Kitty con un pop-up store in Rinascente Milano

Anteprima ha aperto un pop-up store all’interno di Rinascente Milano dedicato alla sua iconica wirebag, presentando una capsule collection in collaborazione con Hello Kitty. L’iniziativa segna un nuovo capitolo nella strategia retail del marchio e rafforza il legame con Milano, città dove Anteprima ha debuttato nel 1998. Il lancio è avvenuto lo scorso 7 maggio con due appuntamenti speciali: nel pomeriggio Hello Kitty, arrivata appositamente dal Giappone, insieme alla fondatrice e direttrice creativa Izumi Ogino, ha incontrato i fan in Piazza Duomo. Poi è stata presente presso il corner dedicato in Rinascente.

La collezione comprende mini bag, tote bag e accessori esclusivi che uniscono l’estetica kawaii di Hello Kitty all’inconfondibile lavorazione artigianale wirebag, caratterizzata dall’intreccio manuale di un filo hi-tech che conferisce leggerezza e luminosità ad ogni creazione. Dal 1998 la wirebag rappresenta un caso di successo grazie alla combinazione di innovazione tecnologica e artigianalità.

L’apertura del pop-up in Rinascente segna un passo fondamentale nel piano di espansione retail di Anteprima, che dopo la collaborazione con 10CorsoComo rafforza la sua presenza nel capoluogo lombardo. Il marchio, che ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, vuole consolidare il proprio posizionamento con una strategia distributiva selettiva e prevede di ampliare ancora la rete commerciale attraverso partnership mirate con rivenditori di prestigio del mercato.