L’anniversario della morte della regina Elisabetta. Harry a Londra, Carlo e William lo evitano

Roma, 7 settembre 2023 – Un anno senza The Queen. I reali renderanno omaggio alla regina Elisabetta II d'Inghilterra in privato. Non è previsto, infatti, alcun evento pubblico ufficiale domani venerdì 8 settembre per il primo anniversario della morte della monarca più longeva della storia, scomparsa all'età di 96 anni nel castello scozzese di Balmoral. Lo ha affermato un portavoce di Buckingham Palace, secondo cui re Carlo III e la regina Camilla trascorreranno la giornata (coincidente anche con la sua ascesa al trono) lontano dai riflettori, seguendo una tradizione inaugurata dalla stessa Elisabetta. Dopo la morte del padre Giorgio VI, scomparso a febbraio, prese l'abitudine di rimanere in Scozia ben oltre le vacanze di Natale, per vivere quel giorno serenamente e in raccoglimento, e così farà Carlo; abituato a trascorrere l'estate nella sua residenza di Birkhall, che si trova nella stessa proprietà di Balmoral. Si trasferirà nella tenuta principale per un giorno da trascorrere in famiglia nel ricordo della madre. I Windsor raggiungeranno in diversi momenti la residenza reale nell'Aberdeenshire, fatta eccezione (a quanto pare) per Harry e Meghan Markle, che non sarebbero stati invitati.

Un cartonato della regina Elisabetta per le strade di Windsor (Ansa)

Harry a Londra (senza Meghan)

Né il re né il principe di Galles incontreranno Harry durante la sua visita, secondo quanto affermato da un insider del palazzo Charles "non aveva tempo in agenda" per vedere suo figlio. Harry, in Gran Bretagna in questi giorni senza la moglie Meghan Markle, celebrerà i successi e la resilienza dei giovani gravemente malati e delle famiglie sostenute da WellChild, un ente di beneficenza di cui è patrono da 15 anni (la cerimonia sarà disponibile per la visione su hellomagazine.com). E da sabato sarà a Dusseldorf in Germania per la cerimonia di apertura dei suoi Invictus Games. Se al momento non sembra previsto un suo incontro col padre Carlo, un’occasione potrebbe comunque arrivare la prossima settimana, in occasione del 39mo compleanno del duca di Sussex, il 15 settembre.

Inoltre a rendere tutto ancora più imbarazzante secondo la stampa britannica, ci sarebbe il fatto che per la prima volta da quando si è trasferito all'estero “Harry sarà costretto a chiedere il permesso a Buckingham Palace per un alloggio", dopo lo 'sfratto’ dalla sua precedente casa di Frogmore Cottage. Secondo la stessa fonte di stampa, il duca di Sussex dovrà quindi "richiedere l'accesso a un appartamento in una delle tenute reali" o soggiornare in un albergo oppure farsi ospitare da amici. Durante la sua presenza in patria, alcuni esperti prevedono che Harry possa fare visita alle sue cugine, le principesse Beatrice ed Eugenie, alle quali è rimasto vicino nonostante lo strappo col padre, il fratello e la cognata Kate Middleton.

William e Kate in Galles

Mentre il Principe William e la Principessa Kate hanno pianificato una visita in Galles per commemorare il primo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Il loro programma include un pellegrinaggio alla Cattedrale di St David, dove renderanno omaggio alla vita e all'eredità della regina. Il principe William, sebbene non preveda di pronunciare un discorso nella cattedrale, parteciperà a un tour della storica chiesa insieme alla principessa Kate. La scelta del Galles come luogo per questo significativo anniversario è probabilmente dovuta al legame di Elisabetta con la Cattedrale di St David.

Un monumento alla memoria

Il Governo britannico, intanto, ha deciso di legare il nome di Elisabetta II, solo a edifici storici, organizzazioni con un forte e dimostrato legame con la sovrana e altri luoghi di comprovata importanza potranno esserle intitolati, mentre si starebbe parallelamente valutando la realizzazione di un monumento nazionale. Mentre i fan della regina (sepolta nella King George VI Memorial Chapel al Castello di Windsor) hanno lanciato 12 mesi fa una petizione sulla pagina Change.Org per instituire un giorno festivo e ricordare il suo fantastico regno: 159.000 le firme raccolte.