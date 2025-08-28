Anne Hathaway cade rovinosamente sul set de ‘Il diavolo veste Prada 2’: l’attrice tradita da un tacco

Anne Hathaway è stata protagonista di un piccolo incidente durante le riprese de ‘Il diavolo veste Prada 2’: l’attrice è infatti scivolata da una scalinata all’aperto a New York, sotto gli occhi della troupe e dei passanti. Ma nonostante l’imprevisto, l’attrice è stata subito soccorsa da chi le era vicino e si è ripresa senza problemi esclamando sorridente: “Sto bene!”.

Un tacco ha tradito ‘Andy’

L’attrice 42enne, indossava per la scena un paio di imponenti tacchi neri e pare che proprio uno di questi l’abbia tradita staccandosi durante la discesa. Sul set, l’interprete di Andy Sachs sfoggiava un look elegante: gonna nera plissettata, top aderente a quadri e occhiali da sole gialli con montatura nera. Segno che la ‘sua’ Andy non ha perso il gusto per la moda, conquistato nel primo film del 2006, che la vedeva affrontare il difficile percorso da stagista a giornalista sotto l’occhio glaciale della leggendaria Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep. Fatto sta che

Il cast al lavoro tra novità e conferme

Il sequel, annunciato ufficialmente dalla Disney lo scorso luglio, segna il ritorno di gran parte del cast originale: oltre alla Streep e alla Hathaway, ritroveremo anche Emily Blunt e Stanley Tucci. La regia è nuovamente affidata a David Frankel, a vent’anni dal successo mondiale del primo capitolo, tratto dal romanzo bestseller di Lauren Weisberger.

Ad arricchire il nuovo cast ci saranno anche Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Kenneth Branagh e Simone Ashley (Bridgerton). Una squadra che promette scintille per quella che è senz’altro una delle commedie più attese degli ultimi anni.

Anne Hathaway: la consacrazione di un talento

Una produzione che potrebbe rappresentare la consacrazione definitiva per una delle attrici più versatili e amate di Hollywood. Classe 1982, Anne ha debuttato al cinema con Pretty Princess (2001), conquistando subito il pubblico. Ma, come tutti sappiamo bene, la svolta è arrivata nel 2006 con ‘Il diavolo veste Prada’, accanto a Meryl Streep, film che l’ha consacrata icona di stile e talento. Negli anni poi ha alternato commedie romantiche, come Bride Wars, a ruoli drammatici, dimostrando una straordinaria capacità di trasformazione. Con Les Misérables (2012) conquista l’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a un’interpretazione intensa e commovente. Non mancano incursioni nel cinema d’azione, come ‘Il cavaliere oscuro – Il ritorno’ di Christopher Nolan, dove veste i panni di Catwoman. E ora tutti i fan non vedono l’ora di ammirarla ne ‘Il diavolo veste Prada 2’ anche se non c’è ancora una data per l’uscita del film nelle sale.