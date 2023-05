La cantante Annalisa si sposa: ecco con chi e le pubblicazioni

Annalisa si sposa. Se nelle sue canzoni racconta di aver "visto lei che bacia lui, che bacia lei" nella vita reale la cantante Annalisa Scarrone si sta preparando a indossare l'abito nuziale. Sono infatti ufficiali le pubblicazioni matrimoniali fra Annalisa Scarrone, 37 anni, e il fidanzato Francesco Muglia, 42.

Il documento è consultabile all'albo pretorio del Comune di Savona, dove è nata Annalisa. E dove potrebbe tenersi la cerimonia. Anche se per ora è tutto segreto. Le pubblicazioni sono state depositate in municipio proprio oggi, venerdì 12 maggio e quindi il matrimonio potrebbe essere celebrato in estate. Anche se potrebbe tutto succedere in maniera repentina, un po’ come hanno fatto Laura Pausini e Paolo Carta.

Chi è il futuro marito di Annalisa? Di origine padovana, ma residente da tempo a Genova, Francesco Muglia non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Anzi, lavora in un settore completamente diverso: quello delle grandi navi. Francesco Muglia sarebbe infatti manager turistico in una grande azienda di navi.

Annalisa si conferma un’artista che non ama lustrini e riflettori. Non ha infatti praticamente mai parlato della propria storia d’amore. Annalisa non ama mostrare la propria vita privata in pubblico, tanto da non averlo fatto neppure in passato quando ha avuto una lunga relazione con il produttore teatrale Niccolò Petitto o quando ha avuto una breve liaison con Davide Simonetta.

Proprio con Niccolò Petitto la storia d’amore era finita a un passo dal matrimonio. Ora invece la cantante savonese sembra veramente convinta. I fan aspettano solo di poterle fare gli auguri di persona.