Annalisa e Marco Mengoni insieme in “Piazza San Marco”

Venezia, 5 settembre 2025 – “Piazza San Marco” non è solo il luogo simbolo di Venezia ma, da qualche ora, anche il titolo del singolo che segna la prima collaborazione ufficiale tra Annalisa e Marco Mengoni. Un brano intenso che anticipa il nuovo album della cantante ligure. Scopriamo di più.

Una ballata cupa e intensa in piazza San Marco

Nella città dell’amore, il tema portante di questa ballata, il cui video è ambientato tra le atmosfere notturne e misteriose, non può che essere una relazione sentimentale. Il brano è scritto da Annalisa e Marco Mengoni insieme ad Alessandro Raina e Davide Simonetta. Il video ufficiale, diretto da Nicolò Bassetto, come detto, è ambientato in una Venezia notturna, quasi gotica tra moli, ponti, Palazzo Ducale e, ovviamente Piazza San Marco stessa.

“Piazza San Marco era bella da far schifo...”

Basta dare un’occhiata ad alcuni passaggi del testo per rendersene conto. "La notte finisce e rimaniamo solamente noi”, “Vento da est e freddo veramente”. L’incipit richiama un’atmosfera sospesa, quasi cinematografica, con Venezia descritta in modo malinconico e realistico. Ma forse, il passaggio più evocativo, che mette in luce il legame contraddittorio tra i protagonisti, fragile, tormentato, ma impossibile da spezzare è questo. “Piazza San Marco era bella da far schifo, se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano sul molo nello stesso identico modo. Ma la notte finisce quando chiamano la polizia e la tua mano e ancora nella mia”.

Un clima cupo per raccontare un amore tossico, una relazione difficile dove tensioni e bugie si mescolano in un’alchimia ‘velenosa’. Ancora una volta, un luogo diventa il titolo e soprattutto il simbolo di una canzone, proprio come la meravigliosa “San Luca” firmata da Cesare Cremonini e interpretata insieme a Luca Carboni.

Continua la stagione dei live di Annalisa. E Mengoni…

Per quanto riguarda i live, Annalisa tornerà nei palasport dal 15 novembre con il tour “Capitolo I”. Marco Mengoni, invece, dopo il successo straordinario del suo giro negli stadi (oltre 500mila spettatori), avvierà a ottobre una nuova serie di concerti tra Italia ed Europa. Con qualche sorpresa in serbo. Già, perché non si esclude che i due possano incrociarsi anche sul palco.