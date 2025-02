Anna Wintour senza occhiali da sole da Re Carlo III

Noblesse oblige. E così accade che Anna Wintour abbia per un giorno, anzi per qualche ora, abbandonato i suoi proverbiali e iconici occhiali da sole. D’altro canto la giornalista, storica caporedattrice della rivista Vogue e bandiera dello stile e della moda, si trovava al cospetto nientemeno che di un sovrano. Anzi, del sovrano più noto e prestigioso d’Europa. Ovvero Re Carlo III.

Anna Wintour ha infatti ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’Ordine dei Compagni d'Onore per il suo servizio reso al mondo della moda. La giornalista, la cui fama si è ulteriormente ampliata grazie al film ‘Il Diavolo veste Prada’ - la protagonista ricorda da molto vicino in alcuni aspetti la sua figura professionale -, è per moltissimi fan in tutto il mondo una vera icona di stile. Oltre ad essere una temutissima personalità per molti degli addetti ai lavori nel settore della moda. E i suoi occhiali da sole, portati praticamente in ogni occasione, hanno contribuito e continuano a contribuire alla sua immagine altera e severa.

Perché Anna Wintour porta gli occhiali da sole? A spiegarlo è stata la stessa giornalista, che a Morley Safer, corrispondente di 60 Minutes, ha raccontato che gli occhiali sono una sorta di “armatura” e che le permettono di mantenere private le sue reazioni durante una sfilata.

Un’armatura che però, inevitabilmente, si è sgretolata di fronte a Re Carlo III e alla sua onorificenza.