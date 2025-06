Anna Tatangelo incinta, la cantante sarà di nuovo mamma

Anna Tatangelo diventerà nuovamente mamma. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante che questa mattina ha pubblicato una foto che lascia poco all'immaginazione sui suoi profili social ufficiali. L'artista 38enne è alla sua seconda gravidanza e ha accompagnato lo scatto con parole dolcissime rivolte al nascituro.

Il messaggio di Anna Tatangelo al figlio

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà” ha scritto Tatangelo rivolgendosi direttamente al bimbo o alla bimba che porta in grembo. "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono . Il nostro amore immenso sarà la risposta a tutte le domande".

Nulla si sa ancora sul sesso del bebè e il riserbo è stato mantenuto dalla mamma che ha scelto di lasciare il messaggio senza indizi rosa o azzurri ma corredandolo con un cuore bianco, simbolo di purezza.

Chi è il compagno della cantante

Il papà del bebè è Giacomo Buttaroni , allenatore di calcio e della Roma City FC a cui Anna Tatangelo è legata almeno da novembre 2024 (a quell'epoca risalgono le prime foto che li ritraggono insieme). Lo sportivo ha 30 anni e in passato ha giocato in serie B con la maglia del Latina. I due fino ad ora non avevano ancora ufficializzato la relazione.