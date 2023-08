Anna Netrebko, ecco chi è la soprano russo-austriaca licenziata dal Metropolitan Opera

Roma, 5 agosto 2023 – Per chi non segue l’opera, probabilmente il nome di Anna Netrebko non dirà molto. Si tratta, invece, di una soprano tra le più amate al mondo. Una voce straordinaria divenuta ancora più nota, nei giorni del conflitto in Ucraina, per aver rifiutato di esibirsi alla Scala dopo l’out-out dato al suo mentore, il maestro Valery Gergiev. Dichiarazioni che erano costate alla stessa Netrebko polemiche e cancellazioni, tra cui la rottura della collaborazione con il Metropolitan di New York con cui si esibiva da 20 anni.

La cantante lirica russo-austriaca ora ha citato in giudizio il Metropolitan Opera di New York e il suo direttore Peter Gelb. Il Met - riporta la BBC -, fece pressioni perché condannasse la guerra e Vladimir Putin, ma la soprano prese le distanze solo dal conflitto, senza mai nominare il presidente russo.

Protagonista alle produzioni di apertura delle stagioni del Teatro alla Scala o del Metropolitan, come solista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali o come prima artista di musica classica Netrebko è inserita nell'elenco annuale delle 100 persone più influenti del mondo stilato dalla rivista Time. Nel 2005, il presidente russo Vladimir Putin le ha conferito il Premio di Stato, massimo riconoscimento del Paese in ambito artistico e letterario.

Chi è Anna Netrebko

Cantante lirica tra le più famose al mondo Anna Jur’evna Netrebko è nata nella città dei Corsari, Krasnodar in Russia, il 18 settembre 1971 sotto il segno della Vergine, nel 2006 ha chiesto la cittadinanza austriaca. Appassionata di sempre di musica da giovane faceva la custode al Teatro Mariinskij per pagarsi gli studi di canto al Conservatorio di San Pietroburgo fino a quando il direttore d’orchestra Valerij Gergiev la nota e diventa il suo mentore.

Il debutto nel 1994, nel ruolo di Susanna in “Le nozze di Figaro”. Ben presto le sue esibizioni arrivano su tutti i palchi del mondo interpretando ruoli straordinari come Donna Anna nel Don Giovanni di Mozart, Adina ne L’elisir d’amore di Donizetti, Leonora ne Il trovatore di Verdi solo per citarne alcuni. Applaudita ovunque, incide il suo primo album, Opera Arias, nel 2003 che diventa uno dei più grandi successi commerciali nell’ambito della musica classica. Tra le sue più importanti esibizioni nel 2008 anche un duetto con Andrea Bocelli, con cui canta il brano “Libiamo ne’ lieti calici” Classical BRIT Award.

La vita privata: marito e figli

Fidanzata (nel 2008) con il basso-baritono uruguaiano Erwin Schrott, baritono di origini uruguaiane, padre del suo unico figlio Tiago, avrebbe dovuto sposarsi, ma le nozze tra i due sono saltate nel 2013, quando hanno annunciato la loro separazione. Anna ha mantenuto l’affidamento esclusivo del figlio. Nel 2014 a Roma incontra il famoso tenore azero Yusif Eyvazov. Il loro amore è sfociato nel dicembre 2015 in un matrimonio al Palais Coburg di Vienna. Il suo profilo Instagram dove appare con il figlio e il marito conta più di 722.000 follower.

Protagonista all’Arena di Verona

Dal suo debutto all'Arena di Verona nel 2019 come Leonora ne Il Trovatore di Verdi, Anna Netrebko appare ogni anno, interpretando i ruoli del titolo di Turandot (due volte) e Aida, oltre a partecipare al festival estivo "Nel cuore della musica". Ha aperto il 100° Opera Festival nel 2023 trasmessa in diretta e seguita in video da oltre 3 milioni di spettatori: domenica 30 luglio è tornata sul palcoscenico areniano con un cast internazionale.

Il ritorno alla Scala dopo le polemiche

Al Teatro alla Scala ha fatto il suo esordio nel 1998, in un concerto con musiche russe diretto dal suo mentore Gergiev. Nel 2022 la soprano, in seguito all’allontanamento di Gergiev, aveva deciso di non esibirsi alla Scala. La sua posizione non era stata però di sostegno alla guerra, bensì di sostegno a un artista. Netrebko, che era stata una delle prime star russe a scendere in campo contro la guerra, aveva infatti in un primo momento condannato l’invasione ma non l’invasore dicendo di essere contraria a chi costringe gli artisti a schierarsi. Parole che erano risuonate come una difesa di Valery Gergiev, il direttore d’orchestra amico di Putin a cui diversi teatri, tra cui la Scala, avevano chiesto di esprimersi contro il conflitto.

La diva della lirica aveva poi chiarito la sua posizione sottolineando di "non essere membro di nessun partito politico e di non esser affiliata a nessun leader russo" ma aveva scelto comunque di prendersi un periodo di stop. Poi a maggio 2022 il ritorno in grande stile, prima a Parigi e poi a Milano. Alla Scala, il teatro che l’ha vista protagonista di tante prime e in cui, come lei stessa ha dichiarato “si sente a casa”.