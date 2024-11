Anna Falchi ha un nuovo fidanzato: chi è Theo Napolitano, 21 anni più giovane di lei

Roma, 27 novembre 2024 – Un nuovo amore per Anna Falchi. L’attrice 52enne, come svelato dalle foto di Diva e Donna, è stata sorpresa a spasso di notte a Roma con il nuovo fidanzato Theodorico Napolitano, architetto di 31 anni.

Baci e abbracci nella notte romana

Baci appassionati e teneri abbracci, una complicità travolgente a dispetto della differenza di età: 21 anni. Un’amicizia che si è trasformata in qualcosa di più profondo. “Dovreste chiedere ad Anna, non a me. Non mettetemi in difficoltà”, le parole di Theo al magazine.

Chi è Theo Napolitano

Theo Napolitano è un architetto con padre romano e madre tedesca. Trentuno anni, nella vita professionale ha seguito le orme del papà. Ha studiato in Italia e all'estero e parla quattro lingue (italiano, tedesco, inglese e spagnolo). Per motivi di lavoro si divide tra Roma e Milano. Proprio come Anna Falchi è amante dell’arte, tra le sue passioni anche la musica techno, la fotografia e i viaggi. Lui e l’attrice già a settembre avevano partecipato insieme a un evento mondano alla Mostra del Cinema di Venezia, presentandosi come amici.

Il 2024 di Anna

Il 2024 è stato particolarmente intenso per Anna Falchi. A inizio anno ha fatto coppia con Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini: i due si sono lasciati mantenendo però una bella amicizia. A giugno Anna era stata fotografata insieme allo psicologo Simone Barbato: qualche bacio davanti ai flash per quello che con tutta probabilità è stato solo un flirt passeggero.