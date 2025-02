Anna Dello Russo tra gli ospiti di ‘Verissimo’

È stata uno dei volti del Dopofestival a Sanremo 2025 e ora è pronta a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. È la stilista e giornalista di moda Anna Dello Russo che sarà a ‘Verissimo’ per la prima volta sabato 1 marzo alle 16:30. È un’opinionista, una penna graffiante ma soprattutto una ‘maniaca della moda’, come l’ha definita il fotografo tedesco Helmut Newton.

Anna Dello Russo: la carriera

È considerata una delle regine, se non la regina, del fashion system italiano. Nata a Bari nel 1962 si è laureata in Arte e Letteratura nella sua città e successivamente ha frequentato la Domus Academy di Milano dove nel 1986 ha conseguito un master universitario in Design della moda. Ha iniziato subito dopo gli studi una carriera nel giornalismo di settore: è stata per 18 anni una firma di ‘Vogue Italia’ e ‘L’Uomo Vogue’ e nel 2006 si è trasferita a ‘Vogue Japan’ come direttrice creativa.

Negli anni ha creato un profumo, una linea di scarpe e ha iniziato a lavorare in radio e in tv. Nel 2025 è stata anche opinionista del Dopofestival accanto ad Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli.

La vita privata

Dello Russo ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata ma, in una vecchia intervista, ha raccontato di essersi sposata nel 1996. Il matrimonio, però, non è andato a buon fine: è terminato, infatti, dopo poco più di un mese.

“Non ho mai voluto avere figli. I miei figli sono le mie ragazze, tutti quelli che hanno collaborato con me, i miei assistenti. Ecco, loro sono la mia famiglia” ha aggiunto nel corso della stessa intervista.

Un’icona della moda

Da icona di moda non ha mai nascosto di avere un guardaroba vastissimo è super fashion. Anna Dello Russo ama sfoggiare anche per le semplici uscite i capi firmati da stilisti e designer che ha nel suo armadio. Il suo stile, cool e stravagante non passa inosservato. Secondo alcune dichiarazioni che ha rilasciato sarebbe in possesso di oltre 4.000 abiti e altrettante paia di scarpe di lusso.

Anna Dello Russo a ‘Verissimo’

L’opinionista e giornalista sarà una delle ospiti della puntata di sabato 1 marzo in onda dalle 16:30 su Canale 5.