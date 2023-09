Anime Parallele La nuova Pausini

Svelato il titolo del nuovo atteso disco di inediti di Laura Pausini. Si intitola Anime Parallele (Almas Paralelas nella versione spagnola) e sarà disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato Cd e vinile, da venerdì 27 ottobre e in pre-order da ieri, anche in una speciale edizione deluxe.