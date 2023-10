Animali da accudire. Per la terza età sono un booster di felicità

Anziani e animali da compagnia: un connubio perfetto che si trasforma in un percorso di terapia suggerito da ’VETeris’, associazione guidata dal professor Andrea Ungar (nella foto), nata dalla collaborazione tra medici geriatri e medici veterinari per implementare le linee di indirizzo sugli interventi assistiti con animali per il benessere dell’anziano. Il progetto è stato presentato in Senato a Roma.

"Arriva dall’unione delle forze e delle conoscenze di medici geriatri e veterinari, esperti in interventi assistiti con animali, l’aiuto agli anziani malati – ha evidenziato il senatore Francesco Zaffini, Presidente della decima Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) – secondo questi esperti, il contatto con gli animali può contribuire a migliorare la qualità di vita di anziani soli e fragili".

Va sottolineato che l’invecchiamento della popolazione è una sfida per la salute del mondo: nel 2030 più del 24% della popolazione europea sarà over 65 e, attualmente, in Italia, sono presenti più di 13 milioni di persone che superano i 65 anni di età. Per le persone con patologie croniche come ipertensione, diabete e depressione, possedere un animale domestico, insieme ad una corretta alimentazione, può portare un risparmio annuale di circa 4 miliardi di euro per il Sistema Sanitario Nazionale.

"Siamo orgogliosi della nascita dell’associazione VETeris, la prima che unisce geriatri e veterinari per interventi assistiti da animali per l’anziano – ha sottolineato Andrea Ungar –. Il progetto è una grande risorsa che speriamo di implementare con forza nel nostro paese".