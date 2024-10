Angolo trucco, la guida per creare a casa la postazione beauty perfetta

Che sia in bagno o in camera da letto, l'angolo trucco è un piccolo sogno per chi ama il mondo beauty. Avere uno spazio dedicato, sia esso piccolo o ampio, è il primo passo per avere tutti i prodotti e gli accessori necessari per il make-up e l’haistyling in ordine e a portata di mano. Tradizionalmente presente nelle camere da letto delle nonne e delle zie, questa postazione è conosciuta anche come toletta, coiffeuse o vanity table. Ed è tornata di moda come punto di forza delle camere da letto moderne, secondo un mix di estetica, funzionalità e stile contemporaneo.

Storia

Il tavolino per il trucco ha fatto la sua prima apparizione nel XVII secolo come complemento d’arredo della camera da letto. Era un elemento essenziale nelle case dei nobili e della classe media, spesso accompagnato da un catino e una brocca per l'igiene quotidiana. Oggi, la postazione moderna per il make-up è solitamente composta da un mobile o tavolino, dotato di una seduta comoda e di uno specchio, con o senza illuminazione. Non mancano vani e cassetti, a vista o a scomparsa, per riporre tutto il necessario, rendendo questo spazio perfetto non solo per truccarsi, ma anche per pettinarsi e dedicarsi alla cura della pelle.

La posizione

L’aggettivo Vanity, che caratterizza spesso questo complemento d’arredo, si riferisce alla funzione del mobile ed evoca subito la cura del proprio aspetto. Il nome è anche legato ai tradizionali stili ornamentali, caratterizzati da rifiniture dorate e dettagli lussuosi. La scelta della posizione della toletta dipende dalla disposizione della casa e dallo spazio disponibile. I luoghi più comuni per allestire questa postazione sono la camera da letto, soprattutto per quei mobiletti provvisti, in aggiunta, di una scrivania e una sedia dedicate, o il bagno (da evitare, però, se è privo di finestre, poiché la luce naturale è fondamentale).

Elementi essenziali

Per avere un angolo trucco ben organizzato e funzionale, ci sono alcuni elementi che non possono mancare. Converrebbe scegliere un modello con cassetti o spazio extra per organizzare gli accessori, ancor meglio se dotato di scrivania o consolle. Sarebbe bene optare per sedie ergonomiche o pouf morbidi anziché sedie con ruote, troppo rigide o senza appoggio. È fondamentale che il vanity table sia dotato di un’illuminazione adeguata attraverso una lampada, sia da tavolo che da terra. Per il trucco è anche indispensabile uno specchio di design, meglio provvisto di luci integrate. Gli specchi professionali con LED, regolabili in tonalità calde e fredde, sono ideali per vedere come cambia l’effetto del trucco in base alla luce. Si possono usare anche scatole di varie dimensioni, alzatine e vassoi per un tocco di arredo in più e soprattutto per mantenere la vanity table in ordine. Si può aggiungere qualche decorazione, così come un vaso di fiori freschi per rendere lo spazio ancora più accogliente.

Differenza col comò

Sebbene a prima vista i vanity table e i comò possano sembrare simili, ci sono distinzioni fondamentali che li differenziano. Innanzitutto, lo scopo è diverso. I comò forniscono principalmente spazio per riporre vestiti e oggetti per la camera da letto, con uno specchio per usi occasionali. I vanity table sono progettati per i momenti specifici dedicati a trucco e acconciature. I comò hanno aree limitate sul piano che restringono la disposizione di molti prodotti di bellezza. I vanity table offrono superfici ampie e aperte per sistemare comodamente gli strumenti. I comò, infine, tendono ad avere cassetti spaziosi per ripiegare capi di piccole dimensioni, biancheria e accessori. I tavolini da make-up hanno alcuni cassetti e ripiani per cosmetici e trucchi.