Morto Angelo Bruschini, chitarrista dei Massive Attack

Londra, 24 ottobre 2023 - È morto il musicista e session man Angelo Bruschini, noto per aver accompagnato per anni nei concerti, come chitarrista, i Massive Attack. Da tempo combatteva contro un cancro ai polmoni.

A dare l'annuncio del decesso è stata la stessa band trip hop britannica dal profilo Instagram: "Riposa in Pace, Angelo", si legge nel post in cui i componenti del gruppo si dicono "distrutti". Nel messaggio viene ricordato "il talento unico, brillante ed eccentrico" del chitarrista e il suo "incalcolabile contributo" a molti dei maggiori successi inanellati dalla band a partire dalla fine degli anni '80 e degli anni '90. Band i cui componenti superstiti si dicono "fortunati di aver condiviso un tratto di vita con lui".

Di chiare origini italiane (come dimostra il suo cognome), Bruschini era nato a Bristol, nel sud dell’Inghilterra. Prima di iniziare la collaborazione con i Massive Attack aveva fatto parte di altre formazioni rock britanniche tra cui in particolare, con un certo successo, i Blue Aeroplanes, fondati nella sua stessa città.