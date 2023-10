Angelina Mango: chi è e tutte le date del tour 2023

Angelina Mango, la giovane ex concorrente di Amici figlia dell’indimenticabile Pino Mango, sta scaldando i motori per il suo primo vero tour da star della musica italiana, in partenza il 12 ottobre. Nel frattempo, la cantante (molto amata dalla Generazione Z) è tornata nelle radio con il singolo Che t’o disco a fa’, già passatissimo da tutte le principali emittenti radiofoniche.

Tutto quello che c’è da sapere sul Voglia di vivere tour di Angelina Mango: gli appuntamenti in calendario

Il primo tour nei club di Angelina Mango, prodotto e organizzato da Live Nation, vedrà la cantante esibirsi con otto date nelle principali città d’Italia per portare sul palco tutto il suo colore, la sua energia e la musica e del suo album d’esordio, intitolato per l’appunto “Voglia di vivere”.

Il calendario degli eventi si aprirà il 12 ottobre al Duel Club di Napoli e proseguirà altre sette date tutte sold out. L’ultima occasione per vedere l’artista dal vivo nei club sarà il prossimo 26 ottobre, quando Angelina Mango salirà sul palco del New Age Club di Roncade, in provincia di Treviso. Qui il calendario completo:

- Napoli (Duel club) - 12 ottobre 2023 - Sold out

- Bari (Demodé Club) - 14 ottobre 2023 - Sold out

- Roma (Largo Venue) - 16 ottobre 2023 - Sold out

- Firenze (Viper Theatre) - 18 ottobre 2023 – Sold out

- Torino (Hiroshima Mon Amour) - 19 ottobre 2023 - Sold out

- Bologna (Locomotiv Club) - 21 ottobre 2023 - Sold out

- Milano (Magazzini Generali) - 23 ottobre 2023 - Sold out

- Roncade (New Age Club) - 26 ottobre 2023 - Sold out

Il percorso di Angelina Mango

Durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ha presentato la title track ‘Voglia di vivere’, brano che la cantautrice ha scritto a quattro mani con Giorgio Pesenti e prodotto da Michelangelo, che ha raggiunto nel giro di pochissimi giorni oltre 4 milioni di stream, ma anche l’intensa ballad ‘Mani vuote’, scritta dalla stessa Angelina e prodotta da Canova e la frizzante ‘Ci pensiamo domani’. Quest’ultimo pezzo in modo particolare ha permesso all’artista di esplodere in radio, diventando uno dei tormentoni più ascoltati dell’estate 2023 appena trascorsa.

Nonostante non sia stata in grado di vincere il talent di Canale 5 (a sconfiggerla è stato il collega ballerino Mattia Zenzola, forse un po’ a sorpresa) Angelina è riuscita a diventare l’artista che probabilmente più di ogni altro concorrente di Amici 2023 è riuscita ad imporsi a livello radiofonico e mediatico, conquistando in breve tempo un enorme affetto da parte del pubblico più giovane (ma non solo).

Secondo gli ultimi rumor, tra l’altro, non è da escludere che la cantante possa essere inclusa da Amadeus all’interno del cast dei BIG della prossima edizione del Festival di Sanremo.