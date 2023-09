Angelina Jolie si confessa: “Non sono più me stessa, ho rischiato di sprofondare”

Angelina Jolie è un'istituzione sulla scena hollywoodiana. Attrice, produttrice, modella e attivista tutti conoscono la sua storica carriera, l’impegno umanitario e la nidiata di sei figli, l’ex marito e il turbolento divorzio, e negli ultimi anni a molti non è sfuggita la sua assenza dai set cinematografici. In una recente, lunga, intervista a Vogue, la star ha rivelato a cuore aperto che la sua è stata in tutto e per tutto una scelta precisa. Ha confessato che "essere una mamma single" l’ha salvata. "Sarei sprofondata in un periodo buio se non mi fossi concentrata su loro. Sono migliori di me, io voglio che i miei figli lo siano". Angelina è madre di Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e i gemelli Vivienne e Knox, nati dalla relazione con l’ex Brad Pitt. I due si sono separati nel 2016 dopo 11 anni insieme.

Lontano dai set

"Avevo 26 anni quando sono diventata madre. Tutta la mia vita è cambiata. Avere dei figli mi ha salvato e mi ha insegnato a stare al mondo in modo diverso" ha raccontato l'attrice che ha ammesso di sentirsi giù in questo periodo e ha spiegato di essersi presa del tempo per lavorare su sé stessa lontano dalla cinepresa. "Sto ancora capendo chi sono a 48 anni. Credo di essere in una fase di transizione. Non mi sembra di essere stata me stessa per un decennio in un certo senso". La star ha spiegato di aver deciso di ridurre il lavoro sette anni fa, una scelta che l'ha portata ad “accettare solo riprese brevi”. Ha confessato: “C'erano molte situazioni private da affrontare, bisognava guarire. Stiamo ancora trovando il nostro equilibrio”.

Il culmine della carriera per Jolie arriva nel 2000 grazie al premio Oscar ottenuto per Ragazze interrotte. Poi ha recitato in dozzine di altri film da Tomb Raider a Maleficent a Salt e Mr. & Mrs. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2021, con Eternals dei Marvel Studios.

Il nuovo impegno

Lontano dai set, più vicina alla moda Angelina Jolie imprenditrice ha aperto le porte del suo "Atelier Jolie" al 57 di Great Jones Street a New York, brand di moda sostenibile che debutterà ufficialmente a novembre. Una nuova avventura per Jolie nel fashion design, che si distingue, fra le tante cose, per la sua natura etica ed eco-responsabile e che raggruppa una comunità di sarti, modellisti e artigiani provenienti da tutto il mondo. “Non voglio essere una grande stilista. Voglio costruire una casa affinché altre persone possano diventarlo. L’Atelier Jolie può avere un incredibile impatto positivo sugli artigiani che spesso sono sottovalutati, ma abbiamo anche l’opportunità di avviare un dialogo sullo sfruttamento della forza lavoro, sull’inquinamento e sugli sprechi”, ha detto l’attrice a Vogue. Infine ha aggiunto: “Spero di cambiare molti aspetti della mia vita. Tutto questo è stato terapeutico, lavorare in uno spazio creativo con persone di cui mi fido mi ha fatto riscoprire me stessa".