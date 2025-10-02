Angeli custodi: origini, etimologia della parola e curiosità di una tradizione che attraversa secoli di religioni e devozione

Figure di luce, alate, guardiani dell’anima e del mondo, lontani dalla logica umana eppure saldamente intrecciati alla vita terrena: il 2 ottobre la Chiesa cattolica celebra i Santi Angeli Custodi.

La festa affonda in un immaginario antichissimo, perché gli angeli, figure messaggere e di sostegno, attraversano il tempo portando con sè il dono misterioso di una protezione invisibile, concetto capace di gettare un ponte fra luoghi e culture diverse.

Quando iniziamo a parlare di angeli

Nel giudaismo antico compaiono figure spirituali incaricate di svolgere un ruolo di messaggeri e di custodi. Già nei testi biblici dell’Antico Testamento gli angeli vengono descritti come intermediari tra Dio e l’uomo: spiriti che annunciano la volontà divina e che, al tempo stesso, proteggono il popolo d’Israele e i singoli individui.

Il dipinto "San Michele Arcangelo sconfigge Satana" di Guido Reni

L’arcangelo Michele, in particolare, è ricordato come difensore d’Israele nel libro di Daniele, mentre i Salmi parlano di angeli che vegliano sull’essere umano e lo accompagnano nel cammino della vita. Le immagini, riprese e sviluppate dalla tradizione cristiana, porranno le basi per l’idea dell’angelo custode come presenza personale di protezione.

Tra il V e il VI secolo, un autore noto come Pseudo-Dionigi l’Areopagita, pensatore cristiano di lingua greca che si rifaceva alla filosofia neoplatonica, compone la Gerarchia Celeste. Nell’opera sistematizza l’universo angelico suddividendolo in nove ordini o cori: Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Virtù, Potestà, Principati, Arcangeli e Angeli. La classificazione della Gerarchia Celeste influenzerà la teologia e l’iconografia diventando un punto di riferimento in grado di ispirare per secoli l’arte sacra, dalle miniature ai grandi cicli pittorici rinascimentali.

Etimologia della parola “angelo”

Il termine “angelo” deriva dal latino angelus e a sua volta dal greco ánghelos (ἄγγελος), che significa letteralmente “messaggero”. La radice indica colui che porta un annuncio, un inviato che mette in comunicazione due mondi. Il significato originario della parola rimanda al ruolo che gli angeli hanno nelle Scritture: intermediari tra Dio e l’uomo, portatori di messaggi, ma anche guide e protettori. Nell’ebraico biblico si trova il termine mal’akh, che ha lo stesso valore di “inviato” o “messaggero”. La traduzione greca della Bibbia rese mal’akh con ánghelos, fissando così l’uso che poi si sarebbe diffuso nel cristianesimo e nelle lingue europee. L’etimologia racconta come, fin dall’origine linguistica, la funzione principale dell’angelo sia quella di “colui che annuncia e accompagna”.

Dalla devozione alla festa del 2 ottobre

Per secoli la devozione agli angeli custodi resta una questione appartenente a tradizioni locali specifiche. Il passo decisivo avviene nel 1608, quando papa Paolo V inserisce per la prima volta la festa nel Calendario Romano come celebrazione facoltativa (ad libitum).

Successivamente, nel 1670, papa Clemente X la rende obbligatoria e stabilisce la data del 2 ottobre, il primo giorno libero dopo la festa di San Michele Arcangelo del 29 settembre.

Con la riforma liturgica del Novecento, dopo il Concilio Vaticano II, la festa assume l’attuale rango di memoria obbligatoria, celebrata ancora oggi in tutta la Chiesa cattolica.

Simbologia: con o senza ali?

Nei primi secoli del cristianesimo gli angeli non avevano ancora le ali: venivano rappresentati come giovani uomini in vesti chiare, segno di purezza e vicinanza al divino. Le ali compaiono solo più tardi, tra IV e V secolo, nell’arte tardo-antica. L’immaginario cristiano assimila modelli iconografici precedenti, in particolare Nike, la Vittoria alata del mondo classico. L’ala diventa così un potente simbolo di trascendenza e di movimento tra cielo e terra, capace di rendere visibile la natura immateriale dell’angelo e la sua funzione di messaggero.

Le ali, tuttavia, non sono solo un espediente artistico: racchiudono un forte valore simbolico. Richiamano la velocità con cui l’angelo porta la parola divina, la leggerezza che lo rende libero dalle catene della materia, ma anche la capacità di proteggere, come fa un uccello con i piccoli sotto le sue penne, immagine già presente nei Salmi.

Con il tempo, l’iconografia cristiana amplia la simbologia legata agli angeli: Serafini e Cherubini, per esempio, sono rappresentati con più paia d’ali, secondo la descrizione biblica (Isaia 6,2 per i Serafini; Ezechiele 10 per i Cherubini), accentuando la vicinanza al mistero di Dio.

Dall’arte bizantina fino al Rinascimento, le ali diventeranno parte integrante della rappresentazione angelica, mentre nel barocco gli angeli acquistano tratti più umani, assumendo forme di putti alati, dolci e vicini alla sensibilità popolare.

Gli angeli in altre religioni

Nell’Islam, gli angeli occupano un ruolo centrale: nel Corano sono descritti come creature di luce, prive di libero arbitrio e sottomesse a Dio. Alcuni hanno compiti specifici: ad esempio, i Kirāman Kātibīn (“nobili scribi”), citati nella sura 82:10-12, che annotano tutte le azioni degli esseri umani; oppure gli angeli protettori menzionati nella sura 13:11, posti davanti e dietro ogni persona per custodirla secondo il comando divino.

Nello zoroastrismo, una delle più antiche religioni monoteiste sorte in Persia, esiste la figura dei Fravashi, spiriti benevoli e guardiani personali che accompagnano ogni individuo dalla nascita alla morte, guidandolo e proteggendolo. Essi incarnano l’anima più alta e pura della persona, e la loro memoria è celebrata ancora oggi in alcune festività tradizionali iraniane.

Se in India manca il concetto di un angelo custode individuale in senso stretto, l’induismo conosce figure simili sul piano cosmico: i Lokapāla, i “guardiani delle direzioni”, divinità poste a difesa delle otto direzioni cardinali e intermedie, con il compito di mantenere l’ordine dell’universo. Accanto a loro agiscono i Deva, gli “splendenti”, entità celesti che proteggono e sostengono il mondo, e che in parte ricordano la funzione protettiva attribuita agli angeli nelle religioni abramitiche.

Pur lontane per contesto e teologia, le tradizioni presenti in alcuni luoghi del mondo mostrano un tratto comune: l’idea che l’essere umano non sia solo e che la nostra esistenza terrena sia accompagnata dalla forza di una saggezza più grande, in grado di illuminare e aiutare nei momenti difficili.