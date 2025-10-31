Angela Caloisi ospite a ‘Verissimo’

Tra gli ospiti di domenica 2 novembre a ‘Verissimo’ ci sarà Angela Caloisi. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, convolata a nozze con Paolo Crivellin (il tronista che la scelse nel 2018) sarà in studio proprio accompagnata dal marito. La coppia è pronta a raccontare com’è vivere da marito e moglie dopo tanti anni d’amore.

Angela Caloisi: chi è

Classe 1994, casertana, Angela Caloisi è nota al grande pubblico pe la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’, ma quella del dating show di Canale 5 non è stata la sua unica esperienza nel mondo dello spettacolo. La ragazza, infatti, laureata in Economia e Commercio, ha iniziato da giovanissima a lavorare come modella e fotomodella. Tifosa del Napoli, ha lavorato anche nel programma calcistico ‘Tribuna stampa’ in veste di showgirl.

Oggi è un’influencer che conta sul suo profilo Instagram più di 700mila followers. Tra le sue grandi passioni ci sono i viaggi, tanto che ha raccontato spesso di avere come sogno nel cassetto quello di aprire un travel blog.

Il grande dolore

Nel corso di diverse interviste e della sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’, Caloisi ha raccontato il grande dolore che si porta dentro: la scomparsa del padre. L’uomo è scomparso dopo una lunga malattia e l’influencer ha sempre raccontato di quanto questo evento l’abbia colpita nel profondo, senza nascondere il dolore e le fragilità che le ha lasciato.

L’incontro con Paolo Crivellin

A ‘Uomini e Donne’ Angela Caloisi ha incontrato Paolo Crivellin, che in passato è stato eletto Mister Italia ed è stato tra i tentatori di ‘Temptation Island’. La ragazza ha iniziato a corteggiarlo nel 2017 e i due sono usciti insieme dal programma all’inizio del 2018. Hanno scelto di vivere la loro relazione con molto riserbo nonostante entrambi siano a tutti gli effetti dei personaggi pubblici.

Dopo una romantica proposta di matrimonio sotto la neve, Angela e Paolo sono diventati marito e moglie il 31 luglio davanti ad amici e parenti. Qualche giorno prima si erano uniti civilmente nel corso di una cerimonia intima.