Anelli di fidanzamento, i preferiti dalle star

‘Galeotto’ fu l’anello di fidanzamento sfoggiato da Zendaya, sorridente, durante la cerimonia dei Golden Globes. L’attrice, esplosa a livello internazionale grazie alla serie “Euphoria” e oggi tra i nomi più quotati e apprezzati sul grande schermo, è stata immortalata dai flash dei paparazzi mentre indossava l’anello Jessica McCormack, regalo del suo fidanzato storico.

Gli anelli di fidanzamento più amati dalle celebrità

Poche settimane prima di Zendaya, Selena Gomez aveva festeggiato il suo fidanzamento con il produttore musicale Benny Blanco con un diamante taglio marquise da otto carati. Spesso gli anelli non rappresentano solo un simbolo d'amore ma sono anche uno “status” che evidenzia l’abitudine di spendere cifre comprese tra le sei e le sette cifre da accompagnare alla fatidica richiesta in matrimonio.

Tra quelli più celebri non possiamo non ricordare quello indossato da Lady Diana. Era un anello con zaffiro di Ceylon ovale da 12 carati impreziosito da 14 diamanti rotondi e incastonato in oro bianco, donatole dal principe Carlo nel 1981. Ebbe un clamore e un’eco mediatico talmente elevato da essere inserito nel catalogo del Garrard Royal Jeweler. Una mossa voluta affinché anche le persone potessero acquistarne una versione simile per le proprie nozze. Non a caso era soprannominata la Principessa del popolo.

Dopo la sua morte, il principe William lo usò per fare la proposta a Kate Middleton nell'ottobre 2010. Si stima che l'anello di zaffiro valga tra i 300.000 e i 520.000 dollari.

Nel 2017, il Principe Harry fece la proposta a Meghan con un anello personalizzato con tre pietre, due delle quali provenienti dalla collezione personale dei gioielli di Diana. Anche lui scelse, come terza pietra, un diamante centrale taglio cuscino proveniente dal Botswana. Una decisione non casuale poiché voleva raffigurare i primi momenti della relazione della coppia, luogo che frequentavano spesso agli inizi della loro relazione.

Il diamante torna anche nella scelta di una coppia glamour in tutto il mondo. Parliamo di Victoria e David Beckham. L’ex Spice Girl ha ben 15 anelli di fidanzamento ma suo marito le fece la prima proposta con un diamante taglio marquise da tre carati nel 1998.

Prima di chiedere a Beyoncé di sposarlo, Jay-Z si è messo in contatto con Lorraine Schwartz, la gioielliere preferita dalle star. Il rapper ha optato per un diamante taglio smeraldo da 24 carati ispirato a Grace Kelly, da regalare alla sua sposa.

L'enorme anello Cartier di Grace Kelly, infatti, è stato fonte di ispirazione per diverse celebrità (come Beyoncé, Amal Clooney e Anne Hathaway) ed è stato persino immortalato al cinema. La principessa indossò il diamante durante la sua ultima interpretazione nel film Alta società.

A colpire è stato anche l’anello regalato da Ryan Reynolds a Blake Lively, Ha fatto parte delle tendenze dei gioielli per il grande pubblico grazie all'anello Lorraine Schwartz che si distingue per la sua semplicità. Anche in questo caso, forse per il pensiero della durezza legata al minerale e anche all’ipotetica eternità, presentava un diamante rosa chiaro da 12 carati al centro di una fascia di diamanti pavé.