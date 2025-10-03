Andreas Muller, chi è il ballerino ex di ‘Amici’ a ‘Verissimo’ con Veronica Peparini

Milano, 3 ottobre 2025 – È stato un matrimonio pieno di emozioni e di musica quello di Andreas Muller e Veronica Peparini. La mastra di danza di ‘Amici’ e il suo ex allievo sono diventati marito e moglie lo scorso 29 settembre di fronte ad amici e parenti e alle loro gemelle: Penelope e Ginevra. Ma cosa sappiamo del ballerino che ha rubato il cuore alla coreografa che da anni lavora a stretto contatto con Maria De Filippi?

Andreas Muller: chi è

Andreas Muller è nato il 6 giugno 1996 a Singen, in Germania, da madre italiana e padre tedesco. Si trasferisce a Fabriano, in provincia di Ancona, dove trascorre l’adolescenza e si diploma all’istituto turistico.

La danza arriva prestissimo nella sua vita: a nove anni si iscrive alla scuola di danza Soak di Daniela Cipollone (che attualmente ha il nome di: Urban Lab Fabriano) e studia diversi stili. La sua strada, però, è da subito l’hip hop: inizia a specializzarsi in questa materia e calca diversi palcoscenici in tutta Italia.

‘Amici’ e l’inizio della carriera

Nel 2015 entra ad ‘Amici’ ma, pur avendo avuto accesso alla fase finale, è costretto a rinunciare al banco a causa di un infortunio. L’anno successivo si ripresenta ai casting ed entra ancora una volta nella classe e arriva anche alla vittoria del programma.

Nel 2017 studia per un periodo a Los Angeles e, di ritorno dagli States, inizia la sua carriera: è nel corpo di ballo di Sanremo, diventa professionista di ‘Amici’ per diverse edizioni e partecipa a molti tour accanto ad artisti italiani molto famosi, tra cui Claudio Baglioni.

L’amore con Veronica Peparini

Conosce Veronica Peparini ad ‘Amici’ e tra i due nasce subito una forte sintonia. La relazione inizia, però, nel 2018 quando lui è ormai fuori dalla scuola di ‘Amici’. La coppia ha coronato il sogno d’amore con la nascita di Penelope e Ginevra il 18 marzo 2024.

Il 4 luglio del 2025 i due si sono uniti civilmente in matrimonio e il 29 settembre dello stesso anno si sono scambiati nuovamente le promesse di fronte ad amici e parenti.