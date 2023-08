Andrea Satta: “In bici dal lager a Roma”. Suona la fisarmonica verde

Roma, 16 agosto 2023 – ‘Magri ma sani’. Non fosse quasi sbiadito dal tempo, oggi sembrerebbe il messaggio nonsense di un writer. E’ scritto su un vagone merci che, nel 1945, ha riportato a casa gli italiani sopravvissuti ai lager nazisti. Oggi è parcheggiato a Pescatina, in provincia di Verona. Andrea Satta, cantante, scrittore e frontman dei ‘Tetes de Bois’, ci è capitato davanti durante il suo viaggio appena compiuto in bicicletta sulle tracce di suo padre Gavino, in compagnia del figlio Lao. Milleseicento chilometri, 12 spettacoli serali, 19 giorni. Per quella foto invece solo pochi secondi, uno scatto e un sorriso.

E’ quella l’immagine più significativa del vostro viaggio?

‘Di sicuro è una delle più significative. In quei vagoni, i deportati di rientro dai lager, smagriti e disorientati, venivano smistati verso le loro destinazioni. Potevano starci dentro anche 60 persone, stipate come alici. Mio padre su un vagone del genere non trovò posto, e allora si piazzò a cavalcioni dei respingenti del treno, con un cappottone russo addosso e una fisarmonica verde a tracolla. Da Dresda fino a Roma’.

‘Il ritorno a casa della fisarmonica verde’ è infatti il titolo del suo viaggio-spettacolo. E quel cappotto c’è ancora?

‘E’ stato il protagonista di tutto il progetto. Lo ha indossato ogni sera uno dei tanti ospiti che ci hanno raggiunti, e l’ultimo giorno lo ha indossato mio figlio Lao. Un passaggio di consegne denso di significati nuovi ogni sera.

Ne condivide qualcuno?

‘La viceconsole tedesca in Italia è venuta apposta da Milano sul passo della Futa, tra Toscana ed Emilia, per assistere allo spettacolo: ha indossato il cappotto con gli occhi gonfi di commozione. Eravamo nel cimitero germanico dove riposano soldati nazisti morti a 17 e 18 anni, senza un motivo, dalla parte sbagliata. Che follie ha visto il mondo?’.

Un’altra immagine.

‘Nel campo di concentramento di Lengenfeld, da dove è partito il viaggio in bici, il cappotto lo ha indossato il sindaco. Con lui c’era una ragazza del posto che non si è persa una parola della storia di mio padre. Me la sono ritrovata a sorpresa nel pubblico di Roma, l’ultima tappa. Aveva preso un aereo e ci aveva raggiunti’.

Che significato ha avuto?

‘La sua presenza ha ripulito in un secondo l’immagine che ho avuto per decenni di Lengenfeld. Un luogo di morte e di dolore, nei racconti di mio padre, che oggi è anche una città dove ho amici come lei. Questo forse è il regalo più bello di questo viaggio’.

Ma perché farlo in bici?

‘Intanto perché, con la nostra andatura, siamo andati più o meno alla stessa velocità estenuante di quei treni merci. E poi perché fare un viaggio del genere in bici vuol dire liberarlo da tutta la sacralità che, per forza di cose, una storia del genere si porta dietro’.

E di sacralità non c’è bisogno?

‘Vede, il rischio che si corre oggi, a tutti questi anni di distanza dagli orrori del nazifascismo, e con sempre meno testimoni diretti, è che il ricordo di quanto è successo si trasformi solo in un momento istituzionale che, importante da un lato, dall’altro inevitabilmente elimina l’umanità, i sentimenti, le emozioni di pancia’.

Invece su due ruote?

‘Tutto diventa più umano. Ci siamo divertiti, stancati, bagnati sotto la pioggia. Abbiamo visitato i luoghi della storia, raccontato l’esperienza di mio padre, raccolto le memorie di altre persone che poi ci ospitavano a casa, ci facevano da mangiare.Così tutto è più vivo. Ed è impossibile dimenticare’

Un’opera di ‘manutenzione della memoria’, ha detto Liliana Segre del vostro progetto.

‘Ci ha emozionato molto ricevere il suo messaggio di buon viaggio, prima della partenza’.

I Tetes de Bois compiono trent’anni. Che regalo vi siete fatti?

‘Lo hanno fatto loro a me, concedendomi una licenza premio per lavorare a un disco solo mio. Uscirà a novembre. Nel frattempo con la band continuiamo a girare l’Italia con il nostro palco a pedali. La corrente per farci suonare la mette il pubblico, pedalando durante il concerto. Ma questa, beh, è un’altra storia’.