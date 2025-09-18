Andrea Preti, chi è il futuro marito di Venus Williams. Dalle fiction alle ex celebri

Roma, 18 settembre 2025 – Quelle di Venus Williams e Andrea Preti saranno nozze blindate e segretissime a cui parteciperanno tantissimi invitati vip. Un matrimonio da sogno che sarà celebrato a Ischia, luogo di cui la tennista statunitense si è innamorata lo scorso anno nel corso di una vacanza e che è diventato lo scenario perfetto per un matrimonio da Mille e una notte. Di lei, dopo anni di successi e addirittura un film che ha raccontato la storia della sua famiglia, conosciamo davvero tutto ma, invece, cosa sappiamo dello sposo? Ecco chi è Andrea Preti.

Chi è Andrea Preti

Nato a Copenaghen il 6 giugno del 1988 da genitori italiani, si trasferisce a soli sei anni a Pavia insieme a sua madre: genitori di Andrea Preti si sono separati, infatti, quando lui era ancora un bambino e in seguito a quell’evento il rapporto con il padre si è incrinato. Tra i due le cose sono migliorate solo negli ultimi anni. Da sempre il suo sogno è stato quello di fare l’attore e ha visto in Leonardo Di Caprio un modello a cui ispirarsi. È per questo che ha studiato recitazione tanto in Italia che a New York.

La carriera

Ha lavorato per anni come modello e il primo spot importante che lo ha catapultato nel mondo della televisione è stato quello di un celebre marchio di birra arrivato nel 2012. La grande occasione c’è stata, però, l’anno seguente, nel 2013 quando Preti è entrato a far parte del cast di ‘Furore’, fiction di Canale5. Successivamente è comparso anche accanto a Giulio Berruti in ‘Girls from Dubai’ e con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi ha recitato nella fiction ‘Un Professore’. Nel suo curriculum vanta anche un’esperienza da regista per ‘One more day’ in cui ha anche recitato accanto a Stefania Sandrelli.

Il grande pubblico lo conosce, però, soprattutto per le sue partecipazioni ai reality show: nel 2016 è stato uno di naufraghi de ‘L’isola dei famosi’ e nel 2024 era nel cast del programma ‘La Talpa’.

Le ex celebri

Preti è molto noto anche grazie alla cronaca rosa, per via delle relazioni sentimentali che ha vissuto con diverse donne che fanno parte del mondo dello spettacolo e dello sport italiano. Tra le storie più importanti della sua vita ci sono quelle con la tennista Flavia Pennetta e con l’attrice Claudia Gerini ma è stato legato, per flirt più brevi, anche a Eleonora Berlusconi, Rossella Fiamingo, Fiammetta Cicogna e Susanna Giovanardi.

Il legame con Venus Williams

Dallo scorso anno è legato a quella che sarà la sua futura moglie. Andrea Preti e Venus Williams (rispettivamente 37 e 45 anni) si sono conosciuti nel corso di una sfilata a Milano e l’attore è rimasto colpito dalla profonda conoscenza che la tennista – in passato numero 1 al mondo – ha dell’italiano. Tra i due è subito scattato qualcosa. A fare da Cupido, secondo il racconto dello stesso Preti, è stata Serena Williams che, avendo colto l’interesse di sua sorella verso il ragazzo, ha insistito per creare una chat a tre su Whatsapp. Da quel momento i due hanno iniziato a scriversi e la settimana successiva si sono ritrovati entrambi per lavoro a Londra. Da allora non si sono più lasciati.

Williams aveva dichiarato più volte di voler rimanere single dopo diverse delusioni d’amore. Nel corso di un’intervista a Glamour UK aveva ammesso: “penso che sia davvero facile rimanere bloccati in una vita da single e a volte, almeno per me, più difficile uscirne. Ti fa pensare a te stesso, a ciò che vuoi e a come comportarti" dichiarando però che, accanto alla persona giusta, sarebbe stata pronta a ricredersi. E sembra proprio che quella persona sia arrivata.

Le nozze blindate

Il matrimonio tra Preti e Williams si celebrerà venerdì 19 settembre a Ischia. Le nozze si terranno al Faro di Punta Imperatore, un promontorio a strapiombo sul mare che si raggiunge solo salendo 155 scalini scavati nella roccia e regala una suggestiva vista sul golfo di Napoli.

Il ricevimento si terrà, invece, presso il ristorante ‘Lisola’, gestito dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal maestro pizzaiolo Ivano Veccia. Qui gli ospiti potranno gustare piatti raffinati della tradizione partenopea.

Tutto l’evento sarà seguito costantemente da un servizio di sicurezza voluto dagli sposi per garantire privacy tanto a loro che agli invitati. I nomi dei partecipanti sono ancora top secret ma si aspettano molti volti noti dello showbiz e dello sport. Qualcuno ha anche parlato della possibile presenza della Duchessa del Sussex Meghan Markle, grande amica delle sorelle Williams.