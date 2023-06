Tommaso Zorzi e Andrea Pinna, è nella bufera per un post social: “Era mio amico, mi ha tradito” / IL VIDEO

Andrea Pinna contro Tommaso Zorzi. Ma i due non erano amici? Già, erano. Perché qualche anno non lo sono più. Da tre anni per la precisione. E a raccontarne il motivo è lo stesso Pinna. Anzitutto, chi sono Andrea Pinna e Tommaso Zorzi? Per chi non li conoscesse, il primo è un creatore di contenuti digitali, influencer e autore, mentre il secondo è un influencer e personaggio televisivo. Parliamo sempre di sottobosco social, insomma.

Andrea Pinna e Tommaso Zorzi

I due, dicevamo, erano amici. Ora non lo sono più. Poco importa al grande pubblico, va detto. Se non fosse che nella giornata di ieri Andrea Pinna pubblica su Instagram un lungo video nel quale spiega il motivo per il quale i due non si parlano dal 2020. Ed ecco sganciata la bomba del gossip: "Io stavo avendo un attacco psicotico, dovevo pubblicare qualcosa su Instagram ogni dodici ore per fare capire alla mia famiglia che stessi bene e quindi ho condiviso un meme che a me sembrava divertente. Ho scoperto solo grazie a un'amica che era in realtà a sfondo razzista e così l'ho cancellato. Il post è rimasto online solo sette minuti, che però sono bastati a Tommaso Zorzi per bollarmi come razzista".

Questo episodio avrebbe, secondo Pinna, provocato danni anche alla sua carriera. "Se certi commenti arrivano da uno sconosciuto - prosegue nel video -, lasciano il tempo che trovano. Ma se a farli è una persona che tutti sanno essere tua amica, poi è difficile che il pubblico non creda a quello che viene espresso nel commento".

In sostanza, Tommaso Zorzi avrebbe fatto lo screenshot di quel post rimasto online solo sette minuti pubblicandolo poi su Instagram con il commento "Andrea Pinna è razzista". “Zorzi vuole querelarmi? Può farlo, tanto posso dimostrare tutto, è tutto vero”.

Dal canto suo, l'influencer milanese è in vacanza a Mykonos e non sembra avere intenzione per ora di rispondere.