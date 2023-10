Chi è l’influencer Andrea Pinna: da Pechino Express ai problemi di salute mentale

Roma, 31 ottobre 2023 – Nato a Cagliari il 14 luglio del 1986, Andrea Pinna è stato per anni uno dei più irriverenti influencer del web grazie alle sue famose “perle”, frasi ironiche con cui si prendeva gioco dei piccoli grandi tic quotidiani che le persone ogni giorno manifestano nelle relazioni umane. A tanti anni di distanza dal suo successo sul web la vita di Pinna è stata completamente rivoluzionata, anche alla luce di alcuni gravi problemi di salute di cui ha sofferto di recente.

La storia di Andrea Pinna

La popolarità Andrea Pinna l’ha raggiunta online grazie alla pagina “Le Perle di Pinna”, contenente aforismi divertenti e spesso pungenti pubblicati su Facebook e Twitter che in poco tempo gli sono valsi migliaia di follower.

In un primo momento Pinna si è trasferito a Milano, iscrivendosi inizialmente all’Università Bocconi di Milano, per studiare Economia. Presto però ha capito che studiare non faceva al caso suo, tentando anche la strada di Giurisprudenza e poi quella di Scienze della Moda e del Costume, questa volta a Roma. Tornato in Sardegna, dopo aver provato a lavorare come vetrinista e commesso, Pinna ha deciso di iniziare a manifestare la sua frustrazione con un mezzo come la scrittura, consegnando così alla rete le sue riflessioni. Il successo è stato clamoroso e gli ha permesso, tra le altre cose, anche di creare un merchandise dedicato con tutti i suoi aforismi stampati sopra (e con l’h finale come marchio di fabbrica).

Il successo online ha permesso a Pinna di prendere parte all’edizione 2016 dell’adventure show ‘Pechino Express’ in compagnia dell’amico e personal trainer Roberto Bertolini, con il quale è persino riuscito a portarsi a casa la vittoria. Nell’ultimo paio di anni Pinna ha dovuto affrontare un male terribile e molto subdolo.

Il nuovo libro di Pinna

Ad oggi Pinna ha pubblicato un totale di quattro libri: il primo, ‘Le perle di Pinna’, è una raccolta con alcune delle sue migliori frasi ed è in commercio dal 2012. Poi sono arrivati ‘L'amore è eterno finché è duro’ nel 2015 e ‘I panni degli altri’ nel 2020, entrambi editi da Mondadori.

La sua ultima fatica letteraria si intitola invece ‘Il mio lato B(polare) - Storia di una malattia’, il racconto accorato del disturbo bipolare che ha scoperto di avere qualche anno fa. In una recente diretta su Instagram Pinna ha infatti rivelato di aver scoperto di soffrire di questa malattia mentale che l’ha portato sull’orlo del suicidio, che ha tentato per ben 22 volte, anche se ora il peggio sembra essere per fortuna passato. Uscito il 13 ottobre per Harper&Collins, il libro racconta per l’appunto della sua ora più buia e di tutto quello che Pinna ha dovuto passare in questi ultimi tempi così difficili prima di poter dire di stare finalmente meglio.

