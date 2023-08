Andrea Lo Cicero, tragedia sfiorata: “Vivi per miracolo”

Andrea Lo Cicero ha rischiato di morire. A raccontarlo è lo stesso ex rugbista e concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, che ha affidato ai social network le proprie preoccupazioni in merito a quello che è successo.

Andrea Lo Cicero stava viaggiando in moto sulla Cassia Bis, quando un'auto in contromano ha seminato il panico. Concludendo la propria corsa causando un incidente stradale terribile. "Prego Dio. Vivi per miracolo macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale, ritiro della patente subito" ha scritto su Instagram a corredo di alcune foto che ritraggono proprio il luogo dello schianto.

E a chi gli ha chiesto come stesse ha risposto: "Per fortuna ero in moto e ho potuto schivare l'incidente". Nell'incidente si sono scontrate quattro. Grave il bilancio dell'incidente, nel quale fortunatamente nessuno ha perso la vita. Cinque persone sono finite in ospedale e una di loro è in condizioni critiche.

Di certo l'incidente avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi. Ne è consapevole anche Andrea Lo Cicero. Il "barone" - questo è il suo soprannome nel mondo del rugby - ha infatti invocato dal proprio profilo Instagram il ritiro della patente per chi ha percorso la strada contromano provocando lo schianto che sarebbe potuto costare la vita a diverse persone.