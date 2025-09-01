Andrea Delogu torna single, è rottura con il fidanzato Luigi Bruno

Roma, 1° settembre 2025 - Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane su una possibile crisi di coppia, è arrivata la conferma della separazione tra Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno dopo 4 anni insieme. Una storia d'amore bella e intensa quella tra la conduttrice televisiva e radiofonica 43enne e il modello campano di 17 anni più giovane, purtroppo giunta al termine come confermato dal settimanale Chi. Delogu e Bruno avevano ufficializzato l'inizio della loro relazione a circa un anno di distanza dalla rottura tra Delogu e l'ex marito Francesco Montanari, con il quale era sposata dal 2016. Le reali ragioni della fine della relazione non sono state comunicate.

Un amore finito

'Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10, Andrea?' aveva scritto nei giorni scorsi sui propri profili social Andrea Delogu, volto ormai noto dell'ambiente radiotelevisivo italiano. Questo è soltanto uno dei vari indizi trapelati sulla fine della relazione con il modello Luigi Bruno, grazie al quale negli ultimi 4 anni aveva ritrovato il sorriso dopo la brusca interruzione del precedente matrimonio con Francesco Montanari. Un fidanzamento sin da subito particolarmente discusso a causa della differenza di età che intercorre tra i due, che non hanno tuttavia mai nascosto, oltre al proprio benessere reciproco, l'imbarazzo per via di svariati commenti denigratori nei loro confronti: "All’inizio ogni attacco finiva per ricadere su Andrea - aveva raccontato a Vanity Fair lo stesso Luigi Bruno -. È curioso come, in una relazione con una donna più grande, il problema venga visto sempre dalla sua parte". Nuovo capitolo di vita, quindi, per Andrea Delogu, pronta a riprendere le redini del programma 'La Porta Magica' e a scendere in pista insieme a Nikita Perotti nella prossima edizione di 'Ballando con le stelle'.

La carriera di Delogu

Andrea Delogu nasce a Cesena nel 1982 e cresce nei suoi primi anni di vita tra le mura della comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori si erano conosciuti. Debutta in televisione nel 2002 come componente del corpo di ballo delle "Letteronze" nel programma di Italia 1 'Mai dire Domenica', esperienza seguita due anni dopo dall'entrata nel cast del reality calcistico 'Campioni, il Sogno'. Parallelamente alla carriera televisiva inizia a farsi notare nel mondo della radio e della musica formando il duo di dj 'Stokhlogu' insieme ad Eva Stokholma, tuttora sua collega. L'esordio in Rai arriva nel 2014, anno in cui inizia ad affiancare Marco Giusti nella conduzione del programma su Rai Due 'Stracult'. Da qui inizia la sua scalata nelle gerarchie che la porta a diventare un noto volto Rai affermato: tra le tante esperienze degne di nota vanno segnalate le conduzioni di programmi di spessore come il talent show 'Dance Dance Dance', la versione estiva de 'La Vita in Diretta', 'Ricomincio da Raitre' e 'La Porta Magica', dove è stata confermata alla guida per un'altra stagione. Non solo tv, tuttavia, perché Andrea Delogu è come detto anche una rispettata conduttrice radiofonica: per diverse edizioni, tra le altre cose, ha raccontato agli ascoltatori di Rai Radio 2 il Festival di Sanremo. Non sono mancate nemmeno le conduzioni di spettacoli dal vivo come il Tim Summer Hits.