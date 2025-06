Bocelli e Sinner, duetto in musica. Esce Polvere e Gloria: “Molto più di una canzone”

Roma, 19 giugno 2025 - Cosa può nascere dall'incontro tra un fuoriclasse della musica e uno dello sport? Polvere e Gloria, in uscita a sorpresa venerdì 20 giugno per Decca Records / Universal Music, è la risposta: una collaborazione inaspettata, che sorprende ed emoziona. L’annuncio è arrivato sui profili social dei due "campioni" italiani.

Polvere e Gloria è il nuovo brano di Andrea Bocelli, che ha scelto come ospite d’eccezione il tennista Jannik Sinner. La canzone è firmata da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e dallo stesso Bocelli, con la produzione di Pierpaolo Guerrini.

In questo dialogo musicale tra generazioni e percorsi diversi, le parole scorrono tra italiano e inglese e raccontano di fatica, miglioramento, resilienza. Bocelli canta con la sua consueta intensità, mentre Sinner interviene con frasi brevi e incisive come: “All you have to do is to be yourself”, “Improve every day”, “Talent doesn’t exist, it has to be earned”, pillole di una filosofia di vita fondata su costanza e autenticità. “Il talento non esiste, va guadagnato”, recita il testo.

Bocelli: “Un manifesto della perseveranza”

Per Andrea Bocelli, Polvere e Gloria è molto più di una canzone. “È un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande”, dichiara il tenore. E aggiunge: “Condividere questo percorso con Jannik è stato affascinante: mondi diversi ma vicini nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza. E confesso di essere suo tifoso da sempre, affascinato non solo dal suo talento, ma anche dalla sua umiltà e dalla sua forza interiore”.

Sinner: “Un’emozione fortissima”

"Sono onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea, che da trent'anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro Paese nel mondo. Non avrei mai immaginato di sentire la mia voce in un suo brano: è un’emozione fortissima”, le parole del numero uno del tennis mondiale. Il titolo Polvere e Gloria richiama la fatica quotidiana necessaria per raggiungere i risultati, senza scorciatoie. Per il tennista altoatesino classe 2001 si tratta di un debutto assoluto, ma perfettamente coerente con il suo percorso. Sinner sa bene cosa significhi rialzarsi, dopo un anno trascorso a scrollarsi di dosso le polemiche legate a una contaminazione involontaria e tre mesi di stop dai campi.

Il videoclip: immagini di vita vera

Ad accompagnare l’uscita del brano, un videoclip diretto da Gaetano Morbioli racconta le origini e il presente dei due protagonisti. Le immagini alternano riprese private dell’infanzia e dell’adolescenza con sequenze girate nella tenuta toscana della famiglia Bocelli, Poggioncino, nel comune di Lajatico, in provincia di Pisa. Il risultato è un racconto visivo essenziale, privo di effetti speciali. Campi dorati, silenzi pieni di significato, gesti quotidiani. Alle riprese di oggi si affiancano filmati d’archivio che mostrano Jannik Sinner da bambino. Il video restituisce la dimensione più autentica del progetto, sottolineando il senso profondo del brano: “la linea sottile che trasforma la polvere in gloria”. Come scrive Bocelli su Instagram, citando una strofa della canzone, Polvere e Gloria è un inno al valore dell’autenticità: “Nella nostra vita ci saranno molte prime volte, basta essere se stessi”.