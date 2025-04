Andò: "La mia Elettra furiosa e indomabile"

Una donna cresciuta nell’attesa della vendetta. È Elettra di Sofocle che il 9 maggio inaugura il 60° ciclo di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa. Interpretata da Sonia Bergamasco, per la prima volta a Siracusa, e diretta da Roberto Andò. "Un personaggio che ci è molto vicino – racconta il regista – che ha una sensibilità indomabile, conosce la furia e agisce guidata dalle emozioni".

Lo scenografo Gianni Carluccio ha immaginato uno spazio che descrive la solitudine estrema di Elettra. I costumi di Daniela Cernigliaro evidenziano l’ambientazione senza tempo voluta da Roberto Andò: "Non dimentichiamo – aggiunge il regista – che quella del mondo antico è l’invenzione di una tradizione, nessuno può sapere come i greci mettevano in scena le loro tragedie. Tutto è stato inventato". Le musiche sono state affidate a Giovanni Sollima e Sonia Bergamasco suonerà il pianoforte, perché "la musica è stato negli anni l’unico conforto di Elettra".