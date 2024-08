Ancora Ghostbusters: arriva la serie animata in 3D

Tornano gli Acchiappafantasmi (Ghostbusters) e diventano una serie animata. Netflix ha infatti acceso il semaforo verde per il progetto annunciato per la prima volta nel 2022. La sceneggiatura è stata affidata a Elliott Kalan che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Si tratta del terzo cartone animato dopo The Real Ghostbusters nel 1986 e Extreme Ghostbusters nel 1997. Al momento non trapelano dettagli sulla trama, ma fonti dicono che la serie animata in 3D sarà in linea con i film più recenti del franchise cinematografico iniziato nel 1984 (regia di Ivan Reitman, protagonisti Bill Murray e Dan Aykroyd), proseguito con 4 pellicole, le ultime due scritte dal figlio di Reitman, Jason.