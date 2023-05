Anche Rovelli al Concertone

Tutto pronto per il Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma: a condurre lo show, in diretta su Raitre (dalle 15.15 alle 24.15 con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali) Ambra e Fabrizio Biggio. In scena almeno cinquanta artisti, capitanati dall’opite internazionale Aurora, tra cui Ligabue, Emma, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Johnson Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Paolo Benvegnù Opening act dalle ore 14.00 con Leo Gassmann. Ospiti: il divulgatore scientifico Carlo Rovelli, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini e il cantautore Avincola.